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Palamut bolluğu limanı canlandırdı: Zonguldaklı balıkçılar 50 ton avla döndü

Denizdeki av yasağının sona ermesiyle Zonguldaklı balıkçılar sezonun ilk gününde yaklaşık 50 ton palamut avlayıp limana döndü; tezgahlarda taze ve ucuz.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Berk Doğan

Palamut bolluğu limanı canlandırdı: Zonguldaklı balıkçılar 50 ton avla döndü

Zonguldak'ta sezon açılışı bereketli geçti

Denizlerdeki av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesiyle Zonguldaklı balıkçılar gece saatlerinde tekneleriyle Karadeniz'e açıldı. Sezonun ilk avı, özellikle palamut açısından beklenen sonucu verdi ve limana dönen teknelerde yüzleri güldü.

ilk av ve miktar:

Kent genelindeki küçük balıkçı tekneleri tarafından açılan ilk günde yaklaşık 5 bin kasa palamut toplandı. Bu miktet, yetkililer tarafından yaklaşık 50 ton olarak ifade edildi. Avın büyük bölümü il dışındaki büyük kentlere gönderilirken, kalan kısmı Zonguldak'taki balıkçı tezgahlarında taze olarak satışa sunuldu.

kooperatif değerlendirmesi ve beklenti:

Kilimli Su Ürünleri Kooperatif Müdürü Bülent Aksu, sezon başlamadan önce bölgede palamut bolluğu beklediklerini ve ilk avın bu beklentileri desteklediğini söyledi. Aksu, vatandaşların tezgahlarda hem bol hem de uygun fiyatlı taze balık göreceklerini belirterek sezonun verimli geçeceğine ilişkin beklentilerinin olumlu olduğunu aktardı.

Aksu ayrıca bölgede henüz gırgır olarak adlandırılan büyük balıkçı teknelerinin avlanmaya başlamadığını, bugün elde edilen miktarın yerel balıkçılar tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı. Bu durum, ilk günkü avın büyük oranda küçük ölçekli teknelerden geldiğini gösteriyor.

Yetkililer ve kooperatif temsilcileri, tüketicilere taze balık tüketmeleri çağrısında bulundu. Yerel avın tezgahlara hızlı şekilde ulaştığı günlerde fiyatların da rekabetçi olduğu, tüketicilerin hem taze hem de ekonomik seçeneklere erişebildiği ifade edildi.

Balıkçılar sezonun ilk gününde 50 ton palamutla limana döndü

Balıkçılar sezonun ilk gününde 50 ton palamutla limana döndü

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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