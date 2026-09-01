İncirliova yolları modern standartlara kavuşuyor

İncirliova’da yol yenileme çalışmaları yoğun şekilde sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen altyapı ve yol yatırımları kapsamında, İncirliova ilçesinde çok sayıda mahalleyi ilgilendiren yenileme çalışmaları devam ediyor. Projeler, hem trafik güvenliğini artırmayı hem de ulaşım konforunu yükseltmeyi hedefliyor.

çalışmanın kapsamı ve uygulama yöntemleri:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, başta Yazıdere Mahallesi olmak üzere bağlantı yollarında zemin güçlendirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Ardından uygulanan sathi kaplama ile yol yüzeyi yenileniyor; bu yöntem, kısa sürede trafikteki konforu artıran pratik bir çözüm sunuyor.

Çalışmalar sırasında zemin hazırlığı, eğim ve drenaj düzenlemeleri gibi altyapı adımları özenle uygulanıyor. Ekipler, mevcut altyapıya uyumlu malzeme ve teknik kullanarak yolların ömrünü uzatmayı amaçlıyor.

tamamlama takvimi ve vatandaşlara etkisi:

Belediye yetkilileri, yenileme çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanarak yolların yenilenmiş haliyle halkın kullanımına sunulacağını belirtiyor. Proje tamamlandığında bölgedeki ulaşım akışı ve güvenliği gözle görülür şekilde iyileşecek.

Özlem Çerçioğlu konuyla ilgili, "17 ilçemizin tamamında yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yatırım ve projelerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyor, kentimizin dört bir yanında hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.

Belediye, İncirliova dâhil kent genelindeki programı eş zamanlı olarak yürütmeyi ve ihtiyaç olan diğer noktalarda da benzer yenileme çalışmalarını planlamayı sürdürüyor.

İNCİRLİOVA’DA YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR