Orhan Kemal Bulvarı'nda denetimde 41 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 266 bin lira ceza

Orhan Kemal Bulvarı'nda motosiklet denetimi

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Orhan Kemal Bulvarı'nda motosiklet sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulama saat 11.00-13.00 arasında yapıldı ve toplam 197 araç kontrol edildi.

uygulamada öne çıkan ihlaller:

Denetimde plakasız araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak, ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmak, kask takmamak ve yüksek sesle müzik dinlemek gibi ihlaller tespit edildi. Bu ihlaller nedeniyle toplam 1 milyon 266 bin lira idari para cezası uygulandı ve 8 araç trafikten men edildi.

kontrol sırasında yaşananlar:

Uygulama noktasını fark eden C.T. adlı sürücü, yolun sağında bulunan bir aracın arkasına saklandı. Trafik polisi tarafından bulunduğu yerden çıkarılan C.T.'nin sürücü belgesinin olmadığı ve kask takmadığı saptandı; şahıs hakkında ehliyetsiz araç kullanmak ve kask takmamak suçlarından işlem yapıldı, motosikleti trafikten men edildi.

Basın mensuplarının "Uygulamadan neden kaçtınız?" sorusuna C.T. önce "Yok" cevabını verdi; ardından "Kask takmıyorum, ceza yedim şu anda, hiçbir şey söylemek istemiyorum" dedi. Kolundaki yaranın kaza sonucu oluşup oluşmadığının sorulması üzerine C.T. önce "Uçakla kaza yaptım" sonra "Bıçaklandım" ifadelerini kullandı. Ayrıca basın mensuplarını kastederek polis memuruna "Size Allah yardım etsin bunlarla" demesi dikkat çekti.

Denetimde kayıt altına alınan ihlaller ve uygulanan yaptırımlar, trafik güvenliğini artırmaya yönelik tedbirlerin sürdürüleceğini gösterdi. Yetkililer, aynı tür ihlallerin tekrarlanmaması için denetimlerin süreceğini bildirdi.

Kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 1 milyon 266 bin TL ceza