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Fenerbahçe çift antrenmanla Kocaelispor randevusuna hazırlandı

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde Kocaelispor maçı için günün ikinci antrenmanını yaptı; Asensio ve Ake yoktu.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 18:08

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 18:26

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe çift antrenmanla Kocaelispor randevusuna hazırlandı

Fenerbahçe ikinci antrenmanla Kocaelispor maçına hazırlanıyor

Sarı-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig 12. hafta programında yer alan 21 Kasım Cumartesi günkü Kocaelispor karşılaşması öncesi çalışmalarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman, günün ikinci antrenmanı olarak planlandı.

Antrenmanın akışı:

Seans, salonda yapılan core çalışması ile başladı. Milli takımlara giden oyuncuların yer almadığı idmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Ardından saha çalışmasına geçen futbolcular; koşu, ısınma, çabukluk ve pas organizasyonları üzerinde yoğunlaştı. İdmanın kapalı bölümünde ise takımın maç planına yönelik taktiksel çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Eksik isimler ve sonraki program:

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake antrenmanda yer almadı. Milli takımlardaki oyuncuların yokluğu dikkate alınarak sürdürülen hazırlıklar, Fenerbahçe'nin Kocaelispor randevusuna yönelik planlı bir biçimde ilerledi. takım, hazırlıklarını yarın yapılacak bir antrenmanla sürdürecek.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 12. HAFTASINDA 21 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ DEPLASMANDA KOCAELİSPOR...

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA 21 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ DEPLASMANDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI GÜNÜN İKİNCİ ANTRENMANIYLA SÜRDÜRDÜ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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