Orman ürünleri meclisi ithalat sorunları ve gelecek vizyonunu ele aldı

Orman ürünleri meclisi sektörel öncelikleri değerlendirdi

TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalının Ankara'daki TOBB Genel Merkezi'nden başkanlık ettiği çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Meclis Başkanı Mahir Arın ile meclis üyelerinin katıldığı oturumda sektörün güncel gündemi kapsamlı şekilde ele alındı.

İthalat süreçleri ve fire oranları değerlendirildi:

Toplantıda, ABD menşeli ceviz ve meşe kerestesi ithalatına yönelik mevzuat engellerinin kaldırılmasının ardından tomruk ithalatında devam eden sorunlar değerlendirildi. Ayrıca kapasite raporlarının hazırlanmasında esas alınacak fire oranlarına ilişkin sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri üzerinde duruldu. Sorunların daha etkin şekilde ele alınması ve çözüm önerilerinin hızlıca hayata geçirilmesi amacıyla sektörel çalışma grupları oluşturulması kararlaştırıldı.

Gelecek vizyonu için çalıştay ve ikili temas planlaması:

Toplantının devamında 9 Aralık 2026 tarihinde Ankara'da Avusturyalı ahşap ve ahşap bina üreticisi firmalarla gerçekleştirilmesi planlanan toplantının kapsamı ele alındı. Sektörün gelecek vizyonunun geniş bir katılımla değerlendirilmesine imkân sağlayacak bir çalıştay düzenlenmesi için görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca meclis düzeyinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 zirvesine katılım sağlanması ve yeni dönem toplantı takviminin planlanması karara bağlandı.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) TÜRKİYE ORMAN ÜRÜNLERİ MECLİSİ, SEKTÖRÜN GÜNCEL KONULARINI ELE ALMAK ÜZERE ÇEVRİM İÇİ OLARAK TOPLANDI.