Ortahisar'da iş hanında yangın

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi üzerinde bulunan Onbaşı İşhanının giriş katındaki bir iş yerinde gece saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Olay, iş hanındaki dükkân sahipleri ve çevredekilerin endişe yaşamasına neden oldu. İlk belirlemelere göre alevler kısa sürede büyüdü ve müdahale gerektirdi.

Müdahale ve hasar:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Yangında giriş kattaki bir çiçekçi tamamen yanarken, yanındaki 2 iş yeri de yangından ciddi oranda zarar gördü. Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı; hasar daha çok maddi nitelikte oldu.

soruşturma ve olası nedenler:

Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak teknik incelemelerle belirleneceği belirtildi. Yetkililer, soruşturma kapsamında kundaklama şüphesi üzerinde de durulduğunu ifade etti. İncelemeler ve çalışmanın sonuçlanmasının ardından yangının kaynağına ilişkin net bilgi verilecek.

Olay, iş hanlarında gece güvenliği ve yangın önlemlerinin önemini bir kez daha hatırlatırken, yetkililer benzer durumlara karşı alınacak tedbirler ve denetimlerin artırılabileceğine işaret ediyor.

TRABZON'UN ORTAHİSAR İLÇESİ KAHRAMANMARAŞ CADDESİ'NDE DÜN GECE BİR İŞ HANININ GİRİŞ KATINDAKİ İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASARA NEDEN OLDU.