Olay ve davanın kısa özeti

Gaziantep 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 24 Ocak 2026 tarihinde öldürülen 57 yaşındaki Ergün Gündüz ile sanık Hakan A. arasındaki tartışmanın ardından Gündüz'ün silahla öldürüldüğü ve olay sonrasında maktule ait banka hesaplarından para transferleri yapıldığı iddia ediliyor. Dava, sanığın önceki savunmaları, banka kayıtları ve tanık beyanları ışığında sürüyor.

sanığın mahkemedeki ifadesi:

Sanık Hakan A. önceki duruşmada olay gününü ayrıntılarıyla anlattı. İfadesine göre maktulle parkta yaklaşık 10-15 dakika oturup meyve suyu içtikten sonra kahvehanenin önüne gittiler. Sanık, maktule üç-dört gün önce elden 350 bin TL verdiğini, maktulün bu borcu birkaç gün içinde ödeyeceğini söylediğini aktardı. Araç içindeyken maktulün cep telefonuyla sanığa toplam 275.000 TL gönderdiğini; bunun 200.000 TL'sinin bir hesaptan saat 16.10'da, diğer 75.000 TL'sinin ise başka bir hesaptan saat 16.40'ta gönderildiğini anlattı.

Hakan A., valizdeki tabletler nedeniyle maktulü jandarmaya ihbar etmekle tehdit ettiğini, maktulün sürekli tabanca taşıdığını ve olay sırasında tartışma çıktığını belirtti. Sanığın beyanına göre maktul tabancayı alıp namluya mermi sürdü ve namluya dayadığı silahın çekiştirme sırasında bir kez ateş aldığını söyledi. Sanık, olayın bir anda geliştiğini, silahın bir kez ateşlendiğini, maktulün ensesinden kan geldiğini ve şok içinde olduğunu ifade etti. Olaydan sonra maktule ait tabanca parçalanıp atıldı; maktule ait cep telefonu ve araç anahtarı alındı ve sanığın iki gün sonra teslim olduğu kaydedildi.

banka kayıtları ve iddiaların ayrıntıları:

Mahkemeye sunulan banka kayıtları dosyada önemli bir yer tutuyor. İncelemede, maktul Ergün Gündüz adına kayıtlı hesaplardan aynı gün içinde şu hareketler tespit edildi: saat 16.10'da sanığın hesabına 200.000 TL EFT, saat 16.28'de ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi tekliflerinin alındığı bildirimi, saat 16.30'da diğer hesaptan esnek hesap limit artırımı başvurusu ve saat 16.40'ta sanığın hesabına 75.000 TL transferi. Yapı Kredi hesabının, söz konusu 75.000 TL transferinin ardından 71.641 TL eksi bakiyeye düştüğü kayda geçti.

Katılan avukatının iddiasına göre, maktulün ölümü sonrasında sanığın maktule ait cep telefonunu kullanarak farklı banka uygulamaları üzerinden kendi hesabına para aktardığı ve bu paraları borçlarını kapatmak üzere başka hesaplara gönderdiği ileri sürülüyor. Bu tespitlerin, soruşturma evresinde dosyaya sonradan dahil edilen hesap hareketlerinin celbiyle ortaya çıktığı belirtildi.

hukuki değerlendirme ve katılan avukatının açıklamaları:

Katılan avukatı Tüncay Birelli mahkemede dosyanın basit kasten öldürme suçundan (TCK madde 81) hazırlandığını, ancak hesap hareketlerinin incelenmesiyle suçun vasfının değiştiğini ve nitelikli öldürme suçu (TCK 82/1-h) ile yağma iddiasının da dosyaya eklendiğini söyledi. Birelli, ek olarak maktulün eşi ve çocuklarının öldürme sonrası maktulün hesaplarından gerçekleştirilen para transferleri nedeniyle bankalar tarafından mirasçı oldukları gerekçesiyle başlatılan icra takipleriyle ekonomik mağduriyet yaşamaya devam ettiklerini vurguladı. Avukat, yargılamanın sonunda verilecek kararın benzer eylemlere karşı caydırıcı olmasını beklediklerini ifade etti.

tanık beyanları ve çelişkiler:

Mahkemede dinlenen ve sanığın parayı gönderdiğini söylediği M.G. adlı tanık, sanıkla uzaktan akraba olduğunu ve kendisinin esnaf olduğunu belirtti. Tanık, olay günü sanığın kendisine parayı verdiğini, sanığın evine bırakmasını istediğini ve kendisinin aracı almak için parayı kullandığını söyledi. Katılan avukatının hatırlattığına göre transfer dekontunda açıklama kısmında 'aldığım borcun iadesi' ifadesi yer alıyor; tanığa bu ifadeyle önceki beyanı arasındaki çelişki sorulduğunda tanık 'bilmiyorum' yanıtını verdi.

mahkeme kararı ve sonraki süreç

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyada soruşturmanın başından itibaren toplanmayan bazı delillerin kovuşturma aşamasında celp edildiği ve bu delillerin suçun niteliğinin değerlendirilmesinde belirleyici olduğu kaydedildi.

olay geçmişi:

İddialara göre 24 Ocak 2026 tarihinde Gaziantep'te çıkan tartışma sırasında sanık Hakan A. tarafından silahla vurulan Ergün Gündüz hayatını kaybetti. Olayın ardından maktulün banka hesaplarından toplam 275.000 TL'nin sanığın hesabına aktarıldığı, sanığın bu paraları başka hesaplara göndererek borçlarını ödediği öne sürüldü. Mahkeme kayıtlarında, transferlerin ve kredi tekliflerinin saatleri, bakiyedeki eksiye düşme ve sanığın olay anındaki savunması dosyanın merkezindeki deliller olarak yer alıyor.

GAZİANTEP’TE 57 YAŞINDAKİ ARKADAŞI ERGÜN GÜNDÜZ’Ü ÖLDÜRDÜKTEN SONRA BANKA HESABINDAN PARA TRANSFERİ YAPARAK BORÇLARINI ÖDEDİĞİ İDDİA EDİLEN SANIĞIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ.