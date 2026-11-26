Niğde patlamasında yaralanan işçinin tedavisi sürüyor

Niğde'nin Bor ilçesi Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında 26 Haziran tarihinde meydana gelen patlamada yaralanan Yasin Demirbaşın tedavisi devam ediyor. Oğlunun ilk olarak Kayseri Şehir Hastanesinde yaklaşık 5 ay kaldığını, daha sonra tedavisinin sürmesi için Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini yeğeni Salih Demirbaş aktardı.

Tedavi süreci ve sağlık durumu:

Salih Demirbaş, oğlunun durumunu anlatırken vücudundaki yanıkların ve uzuv hasarının ağır olduğunu ifade etti. Babaya göre, Yasin'in sırtı "komple yanık" halindeyken, sağ bacağının kesildiği ve sol bacağının birbirine yapışık olduğu, bu nedenle bacaklarını açamadığı belirtildi. Hastanede şu an yanık bölümünde yatan Yasin için doktorların birkaç gün içinde ortopedi ve plastik cerrahi tedavisine başlayacağını söyledikleri aktarıldı.

Baba, oğlunun hareket edemediğini, tamamen su içinde yatmak zorunda kaldığını ve bakım ile tedavi gereksinimlerinin yoğun olduğunu vurguladı. Tedaviye ilişkin belirsizlikler ve sürecin zorluğuna dair kaygılarını dile getirdi.

Baba'nın açıklamaları ve çağrısı:

Salih Demirbaş, patlamanın ardından kendileriyle herhangi bir iletişime geçilmediğini iddia ederek, "Fabrika yetkililerinden kimse aramadı, sormadı" dedi. Baba, hem maddi hem de manevi açıdan zor günler geçirdiğini, hastane sürecinde yalnız kaldıklarını ve kimsenin geçmiş olsun demek için bile gelmediğini belirtti.

Demirbaş, taleplerinin para olmadığını, sorumluların durumu sahiplenmelerini ve oğlunu ayağa kaldıracak desteği beklediğini söyledi. Evlerinin Niğde'de olduğunu, kendisinin ise hastanede kalarak oğlunun tedavisini takip ettiğini, ancak dışarıdan bir desteğin gelmediğini aktardı.

Oğlunun sağlık durumuyla ilgili belirsizliklerin sürdüğü, doktorların tedavi planını ilerleyen günlerde netleştireceği bildirildi. Baba Salih Demirbaş, yetkililerden ve ilgili taraflardan yardım beklediğini yineledi.

YARALANAN YASİN DEMİRBAŞ VE BABASI SALİH DEMİRBAŞ