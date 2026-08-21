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Ortak akılla Malatya'nın yeniden imarı hedefleniyor

Malatya TSO başkan adayı Mahmut Boyraz, sektör temsilcileriyle kentin yeniden imarında yapı denetimi, müteahhit ve firmalarla ortak akıl gerektiğini söyledi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Ortak akılla Malatya'nın yeniden imarı hedefleniyor

Boyraz’ın ziyaretleri ve görüşme gündemi:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mahmut Boyraz, Malatya Yapı Denetim Birliği Başkanı Hikmet Koca ve DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadir Can Esen ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Toplantılarda 6 Şubat depremlerinin ardından süren yeniden yapılanma, şehir imarı, yapı denetim sektörünün sahadaki rolü ve inşaat sektörünün karşılaştığı sorunlar ele alındı.

yapı denetiminin sahadaki rolü:

Boyraz, ilk olarak Hikmet Koca ile bir araya gelerek, depremin ardından başlayan yeniden yapılanma sürecinde yapı denetim firmalarının sahadaki aktif rolüne dikkat çekti. Görüşmede Boyraz, güvenli ve sağlam yapıların ancak etkin denetim mekanizmalarıyla oluşturulabileceğini vurguladı ve denetim süreçlerinin güçlendirilmesinin gerekliliğini belirtti.

Koca da Boyraz’a seçim sürecinde başarı dileklerini iletti, Boyraz’ın sahayı ve iş alanını tanıdığını, şehre hakim bir aday olduğunu ifade etti. Koca, yapı denetim şirketlerinin sahada karşılaştığı sorunların Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte değerlendirilmesinin önemine işaret etti ve çözüm için ortak akıl vurgusunu yineledi.

şehir imarı ve paydaş iş birliği:

Program kapsamında DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadir Can Esen’i de ziyaret eden Boyraz, Malatya’nın yeniden ihya sürecinde öncelikli konulardan birinin şehir imarı ve konut yapılanması olduğunu söyledi. Boyraz, oda yönetimine gelmeleri hâlinde şehrin imarı ve toparlanması için ilgili tüm sektörlerle ortak çalışma yürüteceklerini dile getirdi.

Boyraz, "Gerek derneklerimiz gerekse müteahhitlerimiz, mühendislerimiz, yapı denetim şirketlerimiz, beton firmalarımız; kısacası yapı ve inşaat sahasında kim varsa hepsiyle ortak bir çalışma planlamak zorundayız" sözleriyle tüm paydaşların eşgüdümüne dikkat çekti.

Esen ise Boyraz’ı sadece sanayici kimliğiyle değil, inşaat sektöründeki deneyimiyle de tanınan bir isim olarak nitelendirerek seçim sürecinde başarı diledi. Esen, Malatya’da yapılaşma ve yeniden kentleşme sürecinin devam ettiğini belirterek, güvenli ve planlı yerleşim alanları oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

Toplantıların ortak mesajı, kentin yeniden inşasında yalnızca fiziksel yapıların değil; aynı zamanda ekonomik faaliyetlerin, esnaf ve sanayinin de şehir planlaması içinde ele alınması gerektiği yönünde oldu. Boyraz, Malatya’nın yeniden ayağa kaldırılması sürecinde tüm paydaşların aynı hedef doğrultusunda hareket etmesinin şart olduğunu yineledi.

BOYRAZ: MALATYA’NIN YENİDEN İMARINDA TÜM PAYDAŞLARLA ORTAK AKIL ŞART

BOYRAZ: MALATYA’NIN YENİDEN İMARINDA TÜM PAYDAŞLARLA ORTAK AKIL ŞART

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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