Osmaniye'de jandarma bir haftada 128 şüpheli ve çok sayıda kaçak eşya yakaladı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nın uygulamaları

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde yürüttükleri asayiş uygulamaları ve operasyonlarda toplam 138 olaya ilişkin çalışmayı tamamladı. Bu kapsamda 128 şüpheli gözaltına alındı.

ele geçirilen malzemeler ve aramalar:

Yapılan aramalarda 1 tabanca, 2 av tüfeği, 3 bin 700 paket kaçak sigara, 350 paket ısıtılmış tütün mamulü, 20 gram bonzai ile 67 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

aranan şahıslar ve hükümlü yakalamaları:

Çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı. İfadeye yönelik aranma kaydı bulunan 5 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi (0-5 yıl) ve 3 kişi (5-10 yıl) olmak üzere toplam 6 hükümlü yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bir haftalık çalışma, aranan şahısların yakalanması ve kaçak ürünlerin ele geçirilmesi açısından önemli sonuçlar verdi.

ELE GEÇİRİLENLER