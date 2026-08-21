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Osmaniye'de jandarma bir haftada 128 şüpheli ve çok sayıda kaçak eşya yakaladı

Osmaniye İl Jandarma ekipleri 10-16 Ağustos'ta düzenlenen uygulamalarda 138 olaya ilişkin 128 şüpheliyi yakaladı; çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Osmaniye'de jandarma bir haftada 128 şüpheli ve çok sayıda kaçak eşya yakaladı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nın uygulamaları

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde yürüttükleri asayiş uygulamaları ve operasyonlarda toplam 138 olaya ilişkin çalışmayı tamamladı. Bu kapsamda 128 şüpheli gözaltına alındı.

ele geçirilen malzemeler ve aramalar:

Yapılan aramalarda 1 tabanca, 2 av tüfeği, 3 bin 700 paket kaçak sigara, 350 paket ısıtılmış tütün mamulü, 20 gram bonzai ile 67 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

aranan şahıslar ve hükümlü yakalamaları:

Çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı. İfadeye yönelik aranma kaydı bulunan 5 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi (0-5 yıl) ve 3 kişi (5-10 yıl) olmak üzere toplam 6 hükümlü yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bir haftalık çalışma, aranan şahısların yakalanması ve kaçak ürünlerin ele geçirilmesi açısından önemli sonuçlar verdi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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