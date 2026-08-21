Osmaniye'de jandarma bir haftada 128 şüpheli ve çok sayıda kaçak eşya yakaladı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nın uygulamaları
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde yürüttükleri asayiş uygulamaları ve operasyonlarda toplam 138 olaya ilişkin çalışmayı tamamladı. Bu kapsamda 128 şüpheli gözaltına alındı.
ele geçirilen malzemeler ve aramalar:
Yapılan aramalarda 1 tabanca, 2 av tüfeği, 3 bin 700 paket kaçak sigara, 350 paket ısıtılmış tütün mamulü, 20 gram bonzai ile 67 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
aranan şahıslar ve hükümlü yakalamaları:
Çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı. İfadeye yönelik aranma kaydı bulunan 5 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi (0-5 yıl) ve 3 kişi (5-10 yıl) olmak üzere toplam 6 hükümlü yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Bir haftalık çalışma, aranan şahısların yakalanması ve kaçak ürünlerin ele geçirilmesi açısından önemli sonuçlar verdi.
ELE GEÇİRİLENLER
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