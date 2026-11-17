Eski eşyalarla kurulan samimi bir buluşma alanı

Osmaniye'de yaşayan 22 yaşındaki Kaan Has, evlerinin altındaki boş daireyi dedesinden ve aile büyüklerinden kalan eşyalarla 80 ve 90'ların atmosferini yansıtan bir nostalji müzesine dönüştürdü. Zamanla ekip arkadaşlarının katkılarıyla zenginleşen koleksiyon, bugün Zompçular Enduro Kulübü üyelerinin akşam buluşma mekânı haline geldi.

Mekan ve kurallar:

Mekan, sadece eski eşyaların sergilendiği bir oda olmanın ötesinde bir yaşam alanı olarak şekillendi. İçeri giren ziyaretçiler, elektronik gündelik hayatı bir kenara bırakmak için telefonlarını eski bir kazana bırakıyor; mekânda telefon kullanımı kesinlikle yasak. Bu kural, eski mahalle kültürünün yüz yüze sohbet geleneğini canlandırma amacını güçlendiriyor.

Mekan, ziyaretçilere Osmaniye’nin yöresel lezzetlerinden kömbe ve demli çay ikram edilerek sohbet ve anı paylaşımına uygun bir ortam sunuyor. Kulüp üyeleri, motosiklet sürüşlerinden döndüklerinde burada toplanıp yeni rotalarını planlıyor, anılarını paylaşıyorlar.

Sohbet, anılar ve topluluk bilinci:

Kaan Has, müzenin kurulma sürecini ve eşyaların bakımını anlatırken, 'Çocukluğumdan beri müze yapma hayalim vardı. Evimizin altında boş bir daire vardı. Ekip arkadaşlarımızla böyle bir müze yapma kararı aldık. Daha önceden dedemden ve aile büyüklerimden kalma eşyalar vardı. Bunları bir araya getirerek ve ekip arkadaşlarımın getirdiği eşyalarla böyle bir oda yaptık. Eşyaları toparladık, bir araya getirdik. Müzemizi açtık. Eşyalarımın temizliğini, bakımını ben yapıyorum. Bu bana keyif veriyor, telefonla konuşmak, sosyal medyada gezmek yasak. Ekip arkadaşlarım geldiğinde bir kazana topluyoruz telefonlarımızı. Hep birlikte sohbet, çay, Osmaniye’mizin yöresel yiyeceklerinden yiyoruz. Motosikletlerimizle doğa sürüşüne çıkıyoruz. Sosyal faaliyetler yapıyoruz. Bu alanda arkadaşlarımızla anılarımızı paylaşıyoruz, yeni rotalarımızı belirliyoruz. Motosiklet bizim için araç değil, amaçtır.' dedi.

Zompçular Enduro Kulübü üyelerinden Ömer Faruk Sayınbaş, müzedeki eşyaların kendilerini çocukluklarına götürdüğünü vurgulayarak, 'Müzemize girerken telefonlarımızı topluyoruz. Günümüz sorunlarından, sosyal medya bağımlılığından hem uzaklaşmak istiyoruz. Keyifli ve güzel sohbetler edebilmek için. Burada bulunan eşyalar bizim nenelerimizin, dedelerimizin kullandığı eşyalar olduğu için bizi çocukluğumuza götürüyor. Muhabbet etmesek dahi eşyalara baktığımızda çocukluğumuza gidiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bir diğer kulüp üyesi İbrahim Soydemir, motosiklet ve doğanın kendileri için önemini anlattı: 'Zompçular Enduro ekibi olarak birlikte burada ekibimizle oturuyoruz. Telefonlar yasak olduğu için içeri girdikten sonra telefonları topluyoruz. Kaliteli vakit geçiriyoruz, muhabbet ediyoruz. Gezeceğimiz rotaları belirliyoruz. Araziye çıkınca iki teker sadece bizim için araç olmuyor, amaç oluyor. Yaban hayvanları için kar düştüğü zaman mama desteğinde bulunuyoruz. Zirvedeki yıpranan bayrakları değiştiriyoruz. Bizim için motosiklet ve doğa vazgeçilmezdir.' dedi.

Bu küçük nostalji mekanı, hem geçmişten izler taşıyan eşyaları sergilemesi hem de teknolojiye kısa bir mola verip yüz yüze iletişimi güçlendirmesiyle dikkat çekiyor. Zompçular'ın uyguladığı telefon kuralı ve ortak çay-sohbet geleneği, modern yaşamın hızına karşı sakin ve topluluk odaklı bir alternatif sunuyor.

Osmaniye'de 80 ve 90'lı yılların nostaljisini yaşatan müze: Telefonlar kazana, dostluklar masaya