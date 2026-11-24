OSMEK'te okul öncesi eğitiminden anaokuluna kariyer köprüsü

Osmangazi Belediyesi, mesleki donanımı artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında OSMEK bünyesinde düzenlediği Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Kursu ile kursiyerlere iş hayatına doğrudan geçiş imkânı sunuyor. Program, çocuk gelişimi alanında nitelikli bireyler yetiştirerek yerel istihdama katkı vermeyi hedefliyor.

Eğitimde kazanılan beceriler:

Kurs boyunca katılımcılar; fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişim süreçleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgi edinir. Eğitimler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde; doğru iletişim kurma, yaş gruplarına uygun eğitim yöntemleri ve sınıf yönetimi gibi pratik becerilere odaklanır. Bu sayede kursiyerler, okul öncesi döneme özgü programları uygulatabilecek yetkinliğe ulaşır.

İstihama dönüşen belge ve fırsatlar:

Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler belge almaya hak kazanır ve bu belge sayesinde anaokullarında yardımcı öğretmen olarak çalışma fırsatı elde eder. Osmangazi Belediyesi'nin programı, farklı eğitim geçmişlerine sahip kişilere (lise ve lisans mezunları dahil) yeni kariyer kapıları açmayı amaçlamaktadır.

Eğitmen ve kursiyer görüşleri:

Esra Çiçek, kursun eğitmeni olarak süreci şöyle özetliyor: "Şu anda 25 öğrencimizle eğitimlerimize devam ediyoruz. Öğrencilerimiz kursa büyük bir heyecan ve hevesle geliyor. Kursiyerlerimiz arasında lise ve lisans mezunları bulunuyor. Kurs sonunda alacakları belgeler, onlara yeni iş imkânları sağlayacak."

Program, hem bireylerin mesleki yetkinliklerini geliştirmeyi hem de yerel işgücü piyasasına nitelikli personel kazandırmayı amaçlayan süreklilik arz eden bir girişim olarak öne çıkıyor. Osmangazi Belediyesi, bu tür kurslarla toplumun farklı kesimlerine erişimi artırmayı ve istihdamı desteklemeyi sürdürüyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN MESLEKİ DONANIMLARINI ARTIRARAK İŞ HAYATINA KAZANDIRILMALARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. OSMANGAZİ BELEDİYESİ MESLEK EDİNDİRME KURSLARI (OSMEK) BÜNYESİNDE AÇILAN OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ KURSU, KATILIMCILARA YENİ KARİYER FIRSATLARININ KAPILARINI ARALIYOR.