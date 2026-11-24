Tercan'da 24 Kasım töreni

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen tören ve kutlama programı, ilçede bir dizi resmi ve kültürel etkinlikle sürdü. Program, Tercan Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayhan Kalkan tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma bölümünün resmi kısmı tamamlandı.

Tören programı ve katılımcılar:

Resmi törene Kaymakam Neslihan Kısa Duman, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Hatice Yalçın, ilçe protokolü, çok sayıda öğretmen ve öğrenciler katıldı. Çelenk sunumunun ardından program, 17 Şubat Mamahatun Ortaokulu konferans salonunda devam etti ve katılımcılar burada bir araya gelerek günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaları dinledi.

Eğitim vurgusu ve anma:

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayhan Kalkan, konuşmasında öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını, aynı zamanda milli ve manevi değerleri gelecek nesillere taşıyan bir görev olduğunu vurguladı. Kalkan, öğretmenliğin bir gönül işi olduğunu belirterek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında akademik başarının yanı sıra ahlaklı, üretken, eleştirel düşünebilen ve merhamet sahibi bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekti.

Kalkan, ilçenin merkezinden en uzak köylerine kadar görev yapan öğretmenlerin fedakârlığını takdir etti ve öğrencilere öğretmenlerinin rehberliğinden yararlanmayı ve merak etmeyi sürdürmeyi öğütledi. Konuşmasının sonunda Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz ile görevleri başında hayatını kaybeden diğer eğitimcileri rahmet ve minnetle andı.

Program kapsamında öğrenciler tarafından bir tiyatro gösterisi sahnelendi, şehit öğretmenler anısına şiirler okundu ve çeşitli şarkılar seslendirildi. Etkinlik, öğretmenlerin ve öğrencilerin katıldığı toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

ERZİNCAN'IN TERCAN İLÇESİNDE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA TÖREN VE KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ