Uşak’ta kurtarma operasyonu:

Uşak merkeze bağlı Güre köyü Kemaller Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Selahattin Ünlü’ye ait keçinin yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştüğü bildirildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

müdahale ve kurtarma çalışması:

Bölgeye ulaşan Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kuyuya yönelik yapılan inceleme ve hazırlığın ardından kurtarma çalışmasını başlattı. Ekiplerin yürüttüğü operasyon sonucunda keçi bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli bir şekilde yukarıya alındı.

keçinin teslimi ve sonrası:

Kurtarılan keçi, yapılan kontrollerin ardından sahibine teslim edildi. Olayla ilgili ek bir zarar veya yaralanma kaydı paylaşılmadı.

Vatandaşlara, benzer kazaların önlenmesi için açık kuyuların etrafının güvenli hale getirilmesi ve hayvanların denetimsiz bırakılmaması konusunda uyarı yapıldı.

UŞAK’TA YAKLAŞIK 10 METRE DERİNLİĞİNDEKİ KUYUYA DÜŞEN KEÇİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.