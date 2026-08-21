Otlukbeli'nde AK Parti kadın kolları ile göl manzarasında buluşma

Programın atmosferi:

AK Parti Erzincan Kadın Kolları Başkanı Rahşan Külünk, Otlukbeli ilçesinde düzenlenen programda ilçedeki kadınlarla bir araya geldi. Etkinlik, Otlukbeli Gölü manzarası ve şehitlik manevi atmosferinde gerçekleştirildi; katılımcılar doğayla iç içe sohbet etme ve görüş alışverişinde bulundu.

Söyleşi ve istişare:

Program kapsamında kadınlarla yapılan görüşmelerde Külünk, buluşmadan duyduğu memnuniyeti ifade etti ve birlik ile beraberliğin daim olması temennisinde bulundu. Etkinlik boyunca istişareler yapıldı ve katılımcılarla birlikte piknik düzenlendi; buluşma yerel dayanışma ve iletişimin güçlendirilmesine katkı sağladı.

AK PARTİ ERZİNCAN KADIN KOLLARI OTLUKBELİ’NDE KADINLARLA BULUŞTU