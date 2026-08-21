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Otlukbeli'nde AK Parti kadın kolları ile göl manzarasında buluşma

Rahşan Külünk, Otlukbeli'de kadınlarla buluştu; göl ve şehitlik atmosferinde sohbet edildi, istişarelerde bulunuldu ve piknik yapıldı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Otlukbeli'nde AK Parti kadın kolları ile göl manzarasında buluşma

Otlukbeli'nde AK Parti kadın kolları ile göl manzarasında buluşma

Programın atmosferi:

AK Parti Erzincan Kadın Kolları Başkanı Rahşan Külünk, Otlukbeli ilçesinde düzenlenen programda ilçedeki kadınlarla bir araya geldi. Etkinlik, Otlukbeli Gölü manzarası ve şehitlik manevi atmosferinde gerçekleştirildi; katılımcılar doğayla iç içe sohbet etme ve görüş alışverişinde bulundu.

Söyleşi ve istişare:

Program kapsamında kadınlarla yapılan görüşmelerde Külünk, buluşmadan duyduğu memnuniyeti ifade etti ve birlik ile beraberliğin daim olması temennisinde bulundu. Etkinlik boyunca istişareler yapıldı ve katılımcılarla birlikte piknik düzenlendi; buluşma yerel dayanışma ve iletişimin güçlendirilmesine katkı sağladı.

AK PARTİ ERZİNCAN KADIN KOLLARI OTLUKBELİ’NDE KADINLARLA BULUŞTU

AK PARTİ ERZİNCAN KADIN KOLLARI OTLUKBELİ’NDE KADINLARLA BULUŞTU

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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