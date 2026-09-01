oto yıkamada çıkan kavgada baba ve iki oğlu tutuklandı

Olayın seyri:

Olay, 30 Ağustos tarihinde Kastamonu'nun Cide ilçesindeki bir oto yıkama istasyonunda meydana geldi. İddialara göre aracını yıkamak için sırada bekleyen Y.E. ile yıkadığı aracının kurumasını bekleyen B.Ç. ve oğulları F.Ç., A.P.Ç. arasında sıralama nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Y.E., A.P.Ç.'ye yumruk atarak yere düşürdü.

Bu gelişmenin ardından baba ile iki oğlu, şahsı kovalayarak yakaladıkları yerde darp etti. Yaralanan Y.E., haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamera kayıtları:

Kavga anı, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların önce sözlü tartıştığı, daha sonra birbirlerine yumruk attıkları, ardından baba ve iki oğlunun hedef aldıkları kişiyi kovalayıp darptığı görülüyor. Kayıtlarda yaşanan arbede ve kovalamaca net şekilde izlenebiliyor.

Soruşturma ve yargı süreci:

Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan B.Ç., F.Ç. ve A.P.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi ve çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayın görgü kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri, soruşturmanın seyrinde önemli deliller arasında değerlendiriliyor. Yetkililer, yaşanan şiddet olayları karşısında hukuki sürecin işletildiğini ve olay yerindeki kamera kayıtlarının dosyaya eklendiğini bildirdi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.