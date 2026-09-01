Zeytinköy'de mobil karakol ve operasyonlar mahalleyi huzura taşıdı

Zeytinköy'de durumun kısa özeti

Antalya'nın Yeşildere mahallesi, halk arasında bilinen adıyla Zeytinköy, bir süredir sokaklarda madde bağımlıları ve "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarının yoğun olduğu bir bölge olarak anılıyordu. Mahalle sakinlerinin baskısı ve polis birimlerinin koordineli çalışmasıyla son bir yılda belirgin bir dönüşüm yaşandı. Bölgenin merkezine kurulan mobil karakol, artırılan personel ve devriyeler ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve dron desteği uyuşturucu ile mücadelede etkin rol oynadı.

operasyonlar ve yakalamalar:

Emniyetin son dönemde yaptığı operasyonlardan biri Aralık ayında gerçekleştirilen, Antalya'nın da aralarında olduğu 17 farklı ilde eş zamanlı yürütülen operasyondur. Bu operasyonda gözaltına alınan 519 şüpheliden 472'si tutuklandı. Ayrıca, Zeytinköy merkezli yürütülen alan denetimleri kapsamında Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Yeşildere ve çevresindeki mahallelerde yapılan çalışmalarda toplam 137 olay kaydedildi; bu operasyonlarda 190 kişi gözaltına alındı, bunlardan 139'u uyuşturucu ticaretinden olmak üzere adli makamlara sevk edildi ve 79 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üç aylık operasyon döneminde ele geçirilen uyuşturucu miktarları şöyle bildirildi: 18,80 gram esrar, 64,83 gram eroin, 157,15 gram kokain, 5 bin 847 adet sentetik ecza, 238 bin 128 kullanımlık bin 66 adet A4 olarak tabir edilen sentetik kannabionid, 2 bin 86 adet ecstasy ve 1 kilogram 866 gram metamfetamin. Bu veriler, önceki yıllarla kıyaslandığında mahalledeki satış ve kullanım hacminde gözle görülür azalma olduğuna işaret ediyor.

mahalle sakinlerinin tanıklıkları:

Mahallede 15 yıldır yaşayan site sakini Birol Yikrik, yaşadıkları dönemi ve değişimi şöyle anlattı: "15 yıldır bu mahallede oturuyorum, Yeşillere mahallesinde. 2867 Nolu sokakta ikamet etmekteyim. Buraya 15 yıl önce geldim. Bizim sitemizde yaşadığımız bir problem olmuştu... İçeride bayılanlar, ayılanlar, ölenler oldu hatta." Yikrik, mobil karakolun kurulmasının ve polis denetimlerinin sıklaşmasının ardından bölgedeki huzurun arttığını vurguladı ve sokaklarda yapılan kimlik sorguları, üst aramaları ile güvenliğin sağlandığını söyledi.

Başka bir mahalle sakini Esra Özdemir, özellikle geceleri Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu başta olmak üzere emniyet ekiplerinin sokaklarda görünmesinin güven duygusunu pekiştirdiğini belirtti. Özdemir, emniyet gelmeden önce binanın merdivenlerinde 20-30 kişinin oturduğunu, şimdi ise binanın "tertemiz" olduğunu ve gece geç saatlerde tek başına evine girip çıkabildiğini aktardı.

Yeşildere Mahalle Muhtarı Kemal Genbeş de devletin ve emniyetin müdahaleleriyle metruk yapıların temizlenmesi ve polis merkezinin bölgeye yerleşmesi sonucu suç oranının "neredeyse sıfıra" indiğini, satıcıların büyük çoğunluğunun cezaevine gönderildiğini ve bağımlıların bir kısmının da adli süreçlerle kayıt altına alındığını ifade etti.

devam eden tedbirler ve beklentiler:

Mahallede şu anda 200'ün üzerinde personel 24 saat denetim ve devriye çalışmalarına katılıyor. Vatandaşlar, emniyetin varlığı ve operasyonların sürekliliğinin korunması durumunda bölgenin kalıcı olarak güvenli kalacağını düşünüyor. Belediye ekiplerinin de metruk yapıların yıkımına katkı sağladığı, kamusal alanların yeniden düzenlenmesinin mahalledeki dönüşümü desteklediği belirtildi.

Yetkililer ve mahalle sakinlerinin ortak değerlendirmesi, saha çalışmalarının, teknolojik desteklerin ve toplumun iş birliğinin birleşmesiyle Zeytinköy'de güvenliğin ve yaşam kalitesinin önemli ölçüde iyileştiği yönünde. Sürecin kalıcı olması, operasyonların yanı sıra sosyal destek ve rehabilitasyon uygulamalarının sürdürülmesine bağlı görünüyor.

ANTALYA’DA SOKAKLARINDA BİR ZAMANLAR UYUŞTURUCU SATICILARI VE MADDE BAĞIMLILARININ GEZDİĞİ, DURUMDAN RAHATSIZ OLAN MAHALLE SAKİNLERİNİN SOPALARLA MADDE BAĞIMLISI VE SATICILARI KOVALADIĞI ZEYTİRKÖY’DE (YEŞİLDERE MAHALLESİ) ANTALYA EMNİYETİ’NİN MAHALLENİN MERKEZİNE KURDUĞU MOBİL KARAKOL SONRASI ARADAN GEÇEN 1 YILDA HUZUR ORTAMI SAĞLANDI.