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Otogar kavşağında tırın ihlali otomobile çarptı: iki yaralı

Amasya’nın Suluova ilçesindeki otogar kavşağına kırmızı ışıkta giren tırın, 05 FR 143 plakalı otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı; kaza araç kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 18:43

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 18:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Otogar kavşağında tırın ihlali otomobile çarptı: iki yaralı

kaza otogar kavşağında meydana geldi

Amasya’nın Suluova ilçesinde kırmızı ışıkta kavşağa giren bir tır, kavşakta seyir halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunanlar büyük bir şok yaşadı ve olay yerinde panik oluştu. Kazada iki kişi yaralandı.

kaza anı ve görüntüler:

Kazaya ilişkin anlar, çevredeki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tırın kavşağa giriş anı ve çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil dikkat çekiyor. Kazaya müdahale eden çevredeki vatandaşlar, ilk yardım çabalarına hızlıca katıldı ve araçtaki kişilere destek verdi.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada yaralanan sürücü M.Y. ile yolcu N.Ö., olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan ilk değerlendirmede, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili polis ve trafik ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı; kazanın kırmızı ışık ihlali nedeniyle gerçekleştiği yönünde ilk tespitler bulundu.

AMASYA’NIN SULUOVA İLÇESİNDE KIRMIZI IŞIKTA KAVŞAĞA DALAN TIR OTOMOBİLE ÇARPTI. TIRIN ÖN KISMINDAN...

AMASYA’NIN SULUOVA İLÇESİNDE KIRMIZI IŞIKTA KAVŞAĞA DALAN TIR OTOMOBİLE ÇARPTI. TIRIN ÖN KISMINDAN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN İÇİNDEKİLER ŞOK YAŞADI. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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