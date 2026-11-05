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Otomobil dükkana girdi: 1 kişi yaralandı

Elazığ Doğukent'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir dükkana girdi; 1 kişi yaralandı, ekipler inceleme başlattı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 22:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Otomobil dükkana girdi: 1 kişi yaralandı

Elazığ'da kaza: araç iş yerine girdi

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, Doğukent Mahallesi Bahattin Ögel Caddesi üzerindeki bir dükkana girdi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Olay yeri ve müdahale:

Kaza sonrası olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı; ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak görgü tanıklarının ifadeleri ve ekiplerin ilk müdahalesi, olayın acil müdahale zincirinin hızla işletildiğini gösterdi.

Olası nedenler ve soruşturma:

Kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği bildirildi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı ve soruşturma başlattı; olayın kesin nedeni, teknik inceleme ve ifadeler doğrultusunda belirlenecek. Uzmanlar benzer vakalarda hız, yol koşulları veya araç arızalarının etkili olabileceğine dikkat çekiyor; resmi sonuçlar bekleniyor.

Yetkililer, trafik güvenliği ve araç içi emniyet kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha vurguladı. Olayla ilgili gelişmeler ve soruşturmanın sonuçları yetkililer tarafından paylaşılacaktır.

ELAZIĞ’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, DÜKKANA GİRDİ. KAZADA 1 KİŞİ...

ELAZIĞ’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, DÜKKANA GİRDİ. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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