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Otoyolda tehlikeli makas: Kuzey Marmara Otoyolu'nda 232 km ile yakalanan sürücüye 145 bin lira ceza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 232 km hızla makas atan sürücü, Otoyol Jandarma ekiplerince yakalandı; 145 bin lira para cezası ve 5 ay ehliyetine el konuldu.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 21:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Otoyolda tehlikeli makas: Kuzey Marmara Otoyolu'nda 232 km ile yakalanan sürücüye 145 bin lira ceza

Olayın ayrıntıları:

Kaza veya yaralanmaya davetiye çıkaran davranış, Arnavutköy sınırları içindeki Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir otomobil sürücüsü, otoyolda saatte 232 kilometre hıza ulaşarak şeritler arasında tehlikeli şekilde makas atmaya başladı. Bu manevralar hem sürücünün hem de çevresindeki araçların güvenliğini riske soktu.

Sürücünün seyri sırasında yaptığı ani ve yüksek hızlı şerit değişiklikleri, otoyol trafiğini tehlikeye düşüren bir davranış olarak değerlendirildi. Otoyolda yoğun trafik akışı içinde yapılan bu tür hareketler, zincirleme kazalara zemin hazırlayabiliyor.

Jandarma müdahalesi:

Durumu fark eden Otoyol Jandarma ekipleri kısa süre içinde müdahalede bulundu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrindeki ekipler, olay yerinde yaptıkları tespitler sonucunda sürücünün saate 232 kilometre hızla seyredip araçların arasından makas attığını belirledi ve aracı durdurdu.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen tespit ve işlemler neticesinde sürücünün tehlikeli ve trafik güvenliğini ihlal eden davranışı resmi kayıt altına alındı.

Verilen cezalar ve sonuçları:

Jandarma ekiplerinin işlemleri sonucunda sürücüye işlediği trafik ihlalleri nedeniyle toplam 145 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 5 ay süreyle el konuldu.

Uygulanan para cezası ve ehliyete el koyma, benzer tehlikeli sürüşlere karşı trafik denetimlerinin caydırıcılığını artırmayı amaçlıyor. Yetkililer, otoyol kurallarına uyulmasının can güvenliği açısından zorunlu olduğunu bir kez daha vurguladı.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY’DE KUZEY MARMARA OTOYOLU ÜZERİNDE SAATTE 232 KİLOMETRE HIZLA İLERLEYEREK...

İSTANBUL ARNAVUTKÖY’DE KUZEY MARMARA OTOYOLU ÜZERİNDE SAATTE 232 KİLOMETRE HIZLA İLERLEYEREK ARAÇLARIN ARASINDA MAKAS ATAN SÜRÜCÜ, OTOYOL JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI. SÜRÜCÜYE TOPLAM 145 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN, EHLİYETİNE 5 AY SÜREYLE EL KONULDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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