Sapanca'da Kaan Ege Baran anısına yağışa rağmen kano yarışı tamamlandı

Sakarya'nın Sapanca Gölü'nde 30 Ağustos'ta düzenlenen organizasyonda sporcular, Kaan Ege Baran'ın anısını yaşatmak için kürek çekti. Baran, 28 Mart 2025'te kano yaparken yaşamını yitirmişti ve etkinlik bu nedenle anma niteliği taşıdı.

güvenlik önlemleri:

Etkinlik, bölgede etkisini sürdüren yağışlı hava ve değişken göl şartları dikkate alınarak planlandı. Güvenliğin sağlanması için İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri Sapanca Gölü ve tesis kıyı şeridinde görevlendirildi. Parkur boyunca hazır bekletilen asayiş botları ve alınan tedbirlerle yarışların güvenli bir ortamda sürdürülmesi sağlandı.

anma ve yarışın sonu:

Yağışa rağmen organizasyon başarıyla tamamlandı; herhangi bir olumsuzluk ya da kaza yaşanmadı. Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi ve etkinlik sona erdi. Yarış, hem Baran'ın anısını yaşatma hem de bölgedeki su sporları faaliyetlerinin güvenlik odağını vurgulama açısından önem taşıdı.

SAPANCA GÖLÜ'NDE KANO YARIŞLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.