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Sapanca'da Kaan Ege Baran anısına yağışa rağmen kano yarışı tamamlandı

Sapanca Gölü'nde düzenlenen kano yarışında, 28 Mart 2025'te ölen Kaan Ege Baran anıldı; yağışlı havada jandarma botları eşliğinde yarış sorunsuz tamamlandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sapanca'da Kaan Ege Baran anısına yağışa rağmen kano yarışı tamamlandı

Sapanca'da Kaan Ege Baran anısına yağışa rağmen kano yarışı tamamlandı

Sakarya'nın Sapanca Gölü'nde 30 Ağustos'ta düzenlenen organizasyonda sporcular, Kaan Ege Baran'ın anısını yaşatmak için kürek çekti. Baran, 28 Mart 2025'te kano yaparken yaşamını yitirmişti ve etkinlik bu nedenle anma niteliği taşıdı.

güvenlik önlemleri:

Etkinlik, bölgede etkisini sürdüren yağışlı hava ve değişken göl şartları dikkate alınarak planlandı. Güvenliğin sağlanması için İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri Sapanca Gölü ve tesis kıyı şeridinde görevlendirildi. Parkur boyunca hazır bekletilen asayiş botları ve alınan tedbirlerle yarışların güvenli bir ortamda sürdürülmesi sağlandı.

anma ve yarışın sonu:

Yağışa rağmen organizasyon başarıyla tamamlandı; herhangi bir olumsuzluk ya da kaza yaşanmadı. Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi ve etkinlik sona erdi. Yarış, hem Baran'ın anısını yaşatma hem de bölgedeki su sporları faaliyetlerinin güvenlik odağını vurgulama açısından önem taşıdı.

SAPANCA GÖLÜ&#039;NDE KANO YARIŞLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

SAPANCA GÖLÜ'NDE KANO YARIŞLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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