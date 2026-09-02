Kocaelispor yeni dönemde doğru oyuncularla hedef büyütüyor

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Samsunspor ile oynanacak karşılaşma öncesi Körfez Brunga Tesisleri'nde düzenlenen antrenman ve basın toplantısında takımın son durumunu değerlendirdi. İnan, transfer sürecine, takımın fiziksel hazırlıklarına ve saha hedeflerine dair net bir tablo çizdi.

maça hazırlıklar ve eksiklerin durumu:

Antrenman öncesi konuşan İnan, takımda geçtiğimiz haftalara göre düzelmeler olduğunu ancak hâlâ eksikler bulunduğunu belirtti. Birtakım oyuncuların maçta yer almasının mümkün olduğunu, Tayfurun büyük ihtimalle kadroda olacağını söyledi. Samsunspor'un son iki sezondaki yüksek performansına dikkat çeken İnan, önceliklerinin rakibi konuşmaktan çok kendi sahalarında ve seyircileri önünde uygulanacak oyun planı olduğunu vurguladı. Analiz ekibinin çalışmalarıyla rakibin güçlü yönleri oyunculara gösterilmeye başlandığı, bunun doğru kavranması halinde 3 puan hedefledikleri aktarıldı.

transfer süreci ve Tobias Gulliksen'in katılımı:

İnan, transfer penceresinin hâlâ hareketli olduğunu ve gelen-gidenlerin olabildiğini söyledi. Takıma yeni katılan Tobias Gulliksenin uzun zamandır kadroya dahil etmek istedikleri bir isim olduğunu ifade etti ve oyuncunun potansiyeline inandığını belirtti. Transferde bir oyuncunun daha ayrılabileceği ve bir futbolcunun daha gelebileceği ihtimalinin olduğunu açıklayan İnan, transferlerin genel anlamda tamamlandığı izlenimi verse de fiziksel hazırlığın zaman alacağını kaydetti. Yeni transferlerin ve sakat oyuncuların tam kapasiteye ulaşmasının milli aradan sonra daha gerçekçi olduğunu söyledi.

Fiziksel hazırlık ve sakatlık riskinin yönetilmesinin çalışmaların odağında olduğunu aktaran İnan, gelen oyuncuların fedakarlıkla takıma katıldığını ve performans göstermeye başladıklarını ifade etti. Sakatlık riskinin artan yükle birlikte dengelemeye çalışıldığını, birkaç hafta içinde oyuncuların fiziksel olarak daha hazır hale geleceğini düşündüğünü belirtti.

kadro derinliği, forma rekabeti ve taraftara çağrı:

İnan, takımda forma rekabetinin doğal ve sağlıklı olduğunu, sahada her oyuncunun çok çalıştığını söyledi. Hangi oyuncunun hangi maçta ne kadar süre alacağının teknik ekip olarak onların işi olduğunu belirtti. Kadrodaki çeşitlilik ve derinliğin sezon boyunca kullanılacağını, emeğin karşılığının saha performansıyla verilmesi gerektiğini vurguladı.

Tribünlerin bir bölümünün cezalı olmasının farkında olduklarını ancak yerine gelecek taraftarların takıma büyük destek olacağına inandığını söyledi. Şehrin ve taraftarın takımı sahiplenmesinin motivasyon sağlayacağını, takımın yalnız bırakılmamasını istediğini belirtti.

Galatasaray maçı ve ligdeki hedefler hakkında gelen soruya İnan, sahaya odaklandıklarını, her maçı final gözüyle gördüklerini ve her puanın değerli olduğunu söyledi. Teknik direktör olarak önceliğinin oyuncuları maça en iyi şekilde hazırlamak ve kazanmak olduğunu ekledi.

Sonuç olarak Selçuk İnan, yönetimle birlikte doğru oyuncuları kadroya kattıklarını düşündüklerini, adaptasyon süreçlerini de göz önünde bulundurarak her oyuncunun takıma katkı sağlayacağını umduklarını ifade etti. Samsunspor karşılaşmasında disiplinli bir oyun, yüksek mücadele ve taraftar desteği ile sahadan üç puanla ayrılma hedefi öne çıktı.

OCAELİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SELÇUK İNAN ANTRENMAN ÖNCESİNDE BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLADI.