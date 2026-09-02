Yeni imza Florian Aye: Kocaelispor için koşan, gol arayışında bir forvet

florian aye: takım ruhu ve gol hedefi:

Kocaelispor’un kadrosuna yeni katılan Fransız santrafor Florian Aye, yeşil-siyahlı taraftarların ve takımın sıcak karşılamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aye, geliriyle birlikte hemen süre bulmasının ve ilk haftalarda galibiyetle başlamanın kendisini motive ettiğini söyledi.

Aye, kendisini "yüksek şiddetli bir oyuncu" olarak tanımladı ve sözlerine şunları ekledi: "Burada olmaktan mutluyum, iyi ki buradayım. Gelir gelmez galibiyetle başlamış olmak çok mutlu etti ve burada süre bulmuş olmak da benim için çok mutluluk verici. Yüksek şiddetli bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Hem defansta hem de ön tarafta özellikle ön tarafta sürekli koşan biriyim. Kendimi düşünmem, takım arkadaşlarını da düşünen, sahada takım ruhuyla hareket eden, gol arayışında olan bir Florian göreceksiniz. Buraya gelmemdeki hedeflerden biri tabii ki gol atmak ve adımı duyurmak."

hazırlıklar ve maç takvimi:

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Kocaelispor, pazar günü saat 20.00'de Samsunspor'u Kocaeli Stadyumunda konuk edecek. Yeşil-siyahlılar, karşılaşmanın hazırlıklarına Körfez Brunga Tesisleri’nde başladı; antrenmanlar dün başlarken çalışmalar bugün de sürdürüldü.

Teknik ekip, sakatlıkları süren Bruno Petković ile kaleci Aleksandar Jovanovic'in idmana katılmadığını belirtti. Tayfur Bingöl saha çalışmalarına geri dönerken, Massadio Haidara ve Berkan Kutlu salon çalışmasıyla takımdan ayrı kaldı.

maç beklentisi ve taraftar mesajları:

Aye, Samsunspor randevusunu "sıradan bir maç olmayacağını" vurgulayarak değerlendirdi: "Zor bir maç olacak ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız." Gol hedefiyle ilgili sayı vermekten kaçınan oyuncu, sosyal medyadan çok sayıda mesaj aldığını belirterek, "Onlarla karşılaşmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Süper Lig’in büyüklüğüne dikkat çeken Aye, ligde çok büyük takımların bulunduğunu ve her maçın zorluk derecesinin yüksek olduğunu hatırlattı.

tobias gulliksen: oyun konsolundan tanışıklık ve rolü:

Kocaelispor’a katılan bir diğer yeni isim, orta saha oyuncusu Tobias Gulliksen oldu. Dün takıma katılan ve bugün ikinci antrenmanına çıkan Gulliksen, transfer teklifini değerlendirirken kulübün stadyumunu ve taraftar profilini incelediğini söyledi: "Teklif geldiğinde Kocaelispor’a baktım. Stadyumlarına ve taraftarlarına baktım. Kariyerim için önemli bir adım olacağını düşündüm. Daha önce Kocaelispor’u oyun konsolundan biliyordum."

Gulliksen, oyun tarzını ve orta saha tercihlerini de aktardı: "Topu alıp fırsatlar oluşturmayı ve fırsatlar yakalamayı seven bir özelliğim var. Burada taraftar inanılmaz ateşli. Çok kaliteli oyuncuların da olduğu bir lig." Orta sahada her bölgede oynayabildiğini belirten genç oyuncu, en uygun pozisyonlarını "8 ve 10 numara" olarak tanımladı.

Gulliksen, Samsunspor maçına dair ise taktiksel belirsizliklere değinerek, "Her maçın kendine özel bir planı var. Onların da bir planı var, bizim de. Pazar günü sahada göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Özetle, Kocaelispor’un yeni transferleri Aye ve Gulliksen, takıma uyum süreçlerinin olumlu geçtiğini, hücum ve orta sahada takım hedeflerine katkı sağlamaya yönelik hazırlandıklarını vurguladı. Teknik ekip ve taraftar, pazar akşamı oynanacak Samsunspor sınavını bekliyor.

KOCAELİSPOR TRENDYOL SÜPER LİG’DE PAZAR GÜNÜ OYNAYACAĞI SAMSUNSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.