Palamut büyüdü, tezgâhlarda torik ve lakerda hazırlığı

sezon başlangıcı ve büyüme süreci:

Samsunlu balıkçılar, sezonun 1 Eylül'de 300 gramlık 'Çingene palamudu' ile başladığını, ancak Karadeniz'de yengeçler de dahil olmak üzere önlerine çıkan her şeyi yiyen palamutların hızla büyüdüğünü aktarıyor. Zaman içinde önce normal palamut, ardından kestane palamudu boyutuna ulaşan balıkların adet ağırlığı 1,5 kiloya yaklaşmış durumda ve bu bolluk sezonun ilk gününden bu yana sürüyor.

piyasa, fiyat ve satışlar:

Balık satıcısı Onurcan Köse, palamutların şu anda ortalama 1 kilo 250 gram geldiğini ve tanesinin 75 TL olduğunu belirtiyor. Köse, 'Balık bedava diyebiliriz. Balık bu bollukta devam ederse sezonu kapatacak gibi görünüyor. Geçen sene bol miktarda hamsi satmış, sezonu hamsiyle bitirmiştik. Bu sene de tam tersi bir durum palamutta yaşanıyor' diye konuştu.

Köse ayrıca satış rakamlarını paylaştı: günlük 250 kasa palamut satışı olduğunu, bunun dışında 100 kasa da diğer çeşitlerden balık satıldığını söyledi. Mezgidin kilosu 200 TL, istavritin kilosu 200 TL, hamsinin kilosu 250 TL, somonun tanesi 200 TL, barbunun kilosu 200-300 TL, çipuranın kilosu 450 TL ve levreğin tanesi 550 TL olarak tezgâhlarda yer alıyor. Fiyatların uygun olması nedeniyle talebin sürdüğünü ve satışların standart şekilde devam ettiğini vurguladı.

Balıkçılar, bu mevsimden sonra palamutların büyümeye devam edeceğini, yakın zamanda 3-4 kiloluk toriklerin tezgâhlarda yerini alacağını ve bununla birlikte lakerda sezonunun başlayacağını belirtiyor.

SAMSUNLU BALIKÇILAR, 1 EYLÜL’DEN İTİBAREN SATTIKLARI PALAMUTLARIN İYİCE BÜYÜDÜĞÜNÜ VE YERİNİ 3-4 KİLOLUK TORİKLERE BIRAKMAYA HAZIRLANDIĞINI SÖYLEDİ.