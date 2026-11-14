Tohumdan sofraya sürdürülebilir büyü: Kuşadası'nda tohumculuğun geleceği masaya yatırıldı

Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) tarafından Kuşadası'nda düzenlenen Üye Eğitim Programı'nda tohumculuk sektörünün gelişimi, sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ele alındı. Etkinlik, sektör paydaşları arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve uygulamaya dönük bilgi aktarımını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Sertifikalı tohumun stratejik rolü:

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, programda yaptığı konuşmada tohumun tarımsal üretimin ilk adımı olduğunu belirtti. Temiz, kaliteli tohum sağlanmadan verimli bir üretimin mümkün olmadığına işaret ederek sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılmasının hem üretim verimliliği hem de üretim güvenliği açısından kritik olduğunu ifade etti.

Dağıtıcıların sorumluluğu ve sektör iş birliği:

Program süresince tohum üretimi ve dağıtımının tarımsal üretimdeki stratejik önemi tartışıldı. Katılımcılar arasında tohum üreticileri, işleyicileri, yetiştiricileri ve bayilerinin bulunduğu vurgulanarak, sahada standardizasyon ve kalite kontrolünün güçlendirilmesinin gerekliliği öne çıktı. Tohum dağıtıcılarının kaliteli ve sertifikalı tohumları çiftçilere ulaştırmada önemli bir sorumluluk üstlendiği belirtildi.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve gıda güvencesi bağlamında bu tür eğitim programlarının ve paydaşlar arası iş birliklerinin devam etmesi gerektiği sonucuna varıldı. Eğitim, sektörün gelişimine yönelik değerlendirmeler ve uygulamaya dönük tavsiyelerle sonlandırıldı.

KUŞADASI’NDA DÜZENLENEN TOHUM DAĞITICILARI ALT BİRLİĞİ (TODAB) ÜYE EĞİTİM PROGRAMI’NDA, TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ, SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE TARIMSAL ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI KONULARI ELE ALINDI.