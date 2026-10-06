Palandöken geçidinde kaza: asfalt yüklü tır uçuruma yuvarlandı

kaza ve müdahale:

Erzurum-Tekman kara yolunun 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, grup köy yollarına asfalt malzemesi taşıyan bir tır uçuruma yuvarlandı. Olay, yolun 47. kilometresinde gerçekleşti. Tır, yükünü boşalttıktan sonra yeni malzeme almak üzere yeniden hareket etti; dik rampa ve keskin virajların bulunduğu noktada sürücü kontrolü kaybederek aracın uçuruma yuvarlanmasına neden oldu.

Diğer sürücüler ve yolcular kazayı görür görmez araçlarını durdurdu. Sarp arazide metrelerce yürüyerek olay yerine ulaşan vatandaşlar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede tır sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğinin belirlendiğini aktardı. Cenaze, morga kaldırılmak üzere hastaneye nakledildi.

bölge halkının tepkisi:

Kazanın ardından olay yerinde toplanan bölge sakinleri, Palandöken Geçidi'nde sıkça yaşanan ölümlü kazalara tepki gösterdi. Vatandaşlar yolun coğrafi koşullar nedeniyle adeta bir "ölüm tuzağı" haline geldiğini belirterek, kalıcı güvenlik önlemleri ve özellikle tünel yapımı talebinde bulundu.

soruşturma ve güvenlik adımları:

Güvenlik güçleri ve ilgili birimler kazayla ilgili geniş çaplı inceleme ve tahkikat başlattı. Kaza nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme yapılacağı, olay yerine ilişkin görgü tanıklarının ifadelerinin alındığı bildirildi. Bölge halkı ise benzer olayların tekrarını önlemek için yetkililerden hızlı adımlar bekliyor.

Erzurum’da Palandöken geçidi yine can aldı: Tır uçuruma yuvarlandı