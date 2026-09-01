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Palanextreme finali, İspir'in doğal parkurlarını öne çıkardı

Palanextreme 2026 finali, İspir Panayırı'nda Devedağları'ndan Çoruh'a ve 3.200 m'deki Yedigöller'e uzanan parkurlarda bisiklet, rafting ve trekkingle yapıldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Palanextreme finali, İspir'in doğal parkurlarını öne çıkardı

Palanextreme finali, İspir'in doğal parkurlarını öne çıkardı

Tarihi İspir Panayırı kapsamında düzenlenen Palanextreme 2026 Sezon Finali, doğa ve adrenalin tutkunlarına renkli görüntüler sundu. Organizasyon, Devedağları'ndan Çoruh Nehri'ne; oradan da yaklaşık 3 bin 200 metre rakımdaki Yedigöller'e uzanan rotalarıyla dikkat çekti.

Organizasyon ve katılımcılar:

Etkinlik, Erzurum Valiliği himayesinde, İspir Belediyesi koordinasyonunda; Erzurum Macera Offroad Doğa Sporları Kulübü ve Palanextreme Organizasyonunun katkılarıyla gerçekleştirildi. Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 50 sporcu üç gün boyunca bisiklet, rafting ve trekking branşlarında mücadele etti ve parkurların farklı zorluklarını test etti.

Etaplar ve final:

Organizasyonun ilk etabında Devedağları'ndan İspir'e uzanan bisiklet parkuru tamamlandı. Çoruh Nehri'nde düzenlenen rafting etabına, Erzurum Valisi Aydın Baruş da katılarak sporcularla birlikte kürek çekti. Finale yükselen sporcuların buluştuğu nokta ise Yedigöller oldu; burada, yüksek irtifadaki parkur ve manzara yarışa ayrı bir görsellik kattı.

Etkinlik, İspir'in hem ulusal hem de uluslararası ölçekteki turizm ve macera sporları potansiyelini bir kez daha ortaya koydu; organizasyon yerel tanıtıma ve doğa sporları imkânlarının görünürlüğüne katkı sağladı.

TARİHİ İSPİR PANAYIRI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PALANEXTREME 2026 SEZON FİNALİ; RENKLİ...

TARİHİ İSPİR PANAYIRI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PALANEXTREME 2026 SEZON FİNALİ; RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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