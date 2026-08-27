Palu Devlet Hastanesi'nde acil müdahale yetkinliği için CPR eğitimi

Palu Devlet Hastanesi'nde eğitim:

Palu ilçesinde bulunan Palu Devlet Hastanesi personeline, kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) eğitimi verildi. Eğitimde acil durumlarda doğru ve hızlı müdahalenin hayati önemi üzerinde duruldu.

Eğitimi yürüten uzmanlar:

Eğitimi Dahiliye Uzmanı Dr. Alper Demirkol ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Özerdem verdi. Sunulan oturumlarda temel prensipler ile hasta güvenliğini artırmaya yönelik yaklaşımlar ele alındı.

Amaç ve katılımcılar:

Eğitimin temel hedefi, hastanede görev yapan personelin acil durumlara müdahale konusundaki bilgi ve becerilerini güçlendirmekti. Hastanedeki çeşitli birimlerden personelin katıldığı eğitimle, müdahale kabiliyeti ve ekip içi koordinasyonun geliştirilmesi amaçlandı.

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE GÖREV YAPAN HASTANE PERSONELLERİNE, KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON EĞİTİMİ VERİLDİ