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Pamukkale Asmalıevler'de kavga silahla sona erdi: 1 yaralı

Pamukkale Asmalıevler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi yaralandı; polis kaçan şüphelileri yakalamaya çalışıyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Pamukkale Asmalıevler'de kavga silahla sona erdi: 1 yaralı

denizli'de silahlı yaralanma:

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sırasında ismi öğrenilemeyen bir şahsın yanında getirdiği silahla ateş etmesi sonucu çatışma yaşandı.

olayın seyri:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, silahla yaralanan 1 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla en yakın hastaneye götürdü. Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

soruşturma ve müdahale:

Olayın ardından şüphelilerin bölgeden kaçtığı bildirildi. Emniyet güçleri kaçan zanlıları yakalamak, olaya ilişkin görgü tanıklarını dinlemek ve delil toplamak üzere çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer gelişmeleri aktarmaya devam edecek.

DENİZLİ&#039;NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ÇIKAN TARTIŞMANIN...

DENİZLİ'NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ÇIKAN TARTIŞMANIN KAVGAYA DÖNÜŞMESİ SONUCU SİLAHLA VURULAN 1 KİŞİ YARALANDI. OLAYIN ARDINDAN KAÇAN ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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