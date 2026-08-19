Pamukkale'den Galatasaray altyapısına: Nurcan Kazancıo'nun milli takım hedefi

Pamukkale altyapısından Galatasaray Akademi'ye transfer

Denizli Pamukkale Beşiktaş Futbol Okulu'nda yetişen 13 yaşındaki Nurcan Kazancıo, Galatasaray Akademi takımına transfer olarak dikkat çekti. Genç oyuncu, Beşiktaş'taki yaş grubunun kapatılması sonrası izinle Sarı-kırmızılı kulübe katıldı ve akademi liglerinde forma giymeye başladı.

Geçişin arka planı:

Denizli'de yaklaşık iki yıl önce faaliyete geçen Pamukkale Beşiktaş Futbol Okulu, genç yetenekleri keşfetip Türk futboluna kazandırma hedefiyle çalışıyor. Kulüp koordinatörü Ferdi Kösem, Nurcan'ın daha önce Beşiktaş'a transfer olduğunu, ancak oradaki söz konusu yaş grubunun çeşitli sebeplerle kapatılması nedeniyle oyuncunun izin alarak Galatasaray'a gittiğini aktardı. Kösem, oyuncunun resmi lisansının Galatasaray'da olduğunu ve maçlar dışında Denizli'de kaldığı için antrenmanlarını okulda sürdürdüğünü vurguladı.

Oyuncunun gelişimi ve hedefleri:

Sol açık mevkisinde görev yapan Nurcan Kazancıo için koordinatör Kösem, "Çok yetenekli bir futbolcu. İleride çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Çok çalışıyor, inşallah daha iyi yerlerde onu göreceğiz" sözleriyle beklentisini ifade etti. Oyuncu da Galatasaray gibi büyük bir kulübe transfer olduğu için memnuniyetini dile getirerek futbolu çok sevdiğini ve hedefinin milli takıma yükselmek olduğunu belirtti.

Antrenmanlarını Denizli'de sürdüren Nurcan, maç dönemlerinde Sarı-kırmızılı formayı giyerek akademi liglerine katkı verirken, Pamukkale Beşiktaş Futbol Okulu da genç yetenekleri takip etmeye ve desteklemeye devam ediyor. Kulübün amacı, yetenekli oyuncuları tespit edip Türk futboluna kazandırmak olmaya devam edecek.

DENİZLİ'DE YAKLAŞIK 2 YIL ÖNCE FAALİYETE GEÇEN DENİZLİ PAMUKKALE FUTBOL OKULU YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI ARALIKSIZ OLARAK SÜRDÜRÜRKEN GENÇ YETENEKLERİ DE TÜRK FUTBOLUNA KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR.