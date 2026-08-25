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Erzurum'da emniyette rütbe terfi ve görev veda gecesi

Vali Aydın Baruş'un katıldığı gecede, görev yeri değişen müdürler uğurlandı; rütbe terfi eden personele teşekkür belgeleri verildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzurum'da emniyette rütbe terfi ve görev veda gecesi

Programda öne çıkanlar:

Erzurum Valisi Aydın Baruşın katılımıyla düzenlenen "Rütbe Terfi ve Veda Yemeği Programı", Erzurum Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kentte görev süreleri dolan ve yeni tayin yerlerine uğurlanan emniyet müdürleri ile rütbe terfi hakkı kazanan personele yönelik tören, hem veda hem de takdir niteliğindeydi.

Vali Baruş'un konuşması:

Programda konuşan Vali Aydın Baruş, rütbe terfi eden emniyet mensuplarını tek tek tebrik ederek, görev yeri değişen müdürlere Erzurum'da yürüttükleri özverili ve başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür belgelerini takdim etti. Vali Baruş, yeni görev yerlerinde kendilerine başarılar dileyerek emniyet personelinin çalışmalarına vurgu yaptı.

Valilikten mesaj ve kapanış:

Erzurum Valiliği tarafından programa ilişkin yapılan açıklamada, emniyet teşkilatının mensuplarına yönelik iyi dilekler belirtildi. Valiliğin açıklamasında, emniyet teşkilatımızın kıymetli mensuplarına üstlendikleri bu kutsal görevlerde başarı, sağlık ve huzur dolu bir meslek hayatı temenni ediyoruz ifadesine yer verildi. Gece, Vali Baruş ve protokol üyelerinin emniyet mensuplarıyla çektiği hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN RÜTBE TERFİ VE VEDA YEMEĞİ...

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN RÜTBE TERFİ VE VEDA YEMEĞİ PROGRAMI’NA KATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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