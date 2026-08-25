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Sarı örtüye dönüşen Erzincan ayçiçeği tarlaları görsel şölen sunuyor

Erzincan'da ayçiçeği ekim alanları genişliyor; Tercan, Çayırlı, Kemah ve Otlukbeli'de yazın tarlalar sarının tonlarıyla kartpostal görüntüler sunuyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 08:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Sarı örtüye dönüşen Erzincan ayçiçeği tarlaları görsel şölen sunuyor

Sarı örtüye dönüşen Erzincan ayçiçeği tarlaları görsel şölen sunuyor

Erzincan'da ekim alanı her geçen yıl yaygınlaşan ayçiçeği tarlaları, bölgeyi yaz aylarında sarı tonlarının hâkim olduğu geniş bir örtüye dönüştürüyor. Güneş ışığının etkisiyle çiçekler farklı sarı nüanslar sunarken, tarlalar uzak mesafeden bile dikkat çekiyor.

Hangi ilçelerde yaygın:

Başta Tercan, Çayırlı, Kemah ve Otlukbeli olmak üzere geniş arazilere yayılan ayçiçekleri, ekim alanlarının artmasıyla birlikte bölgenin tarımsal profilinde daha görünür hâle geliyor. Yaz mevsimi boyunca açan çiçekler tarlaları sarıya boyayarak canlı manzaralar meydana getiriyor.

Yol boyu ve havadan görüntüler:

Erzincan-Erzurum kara yolunun çevresinde uzanan ayçiçeği tarlaları, yolculuk yapan sürücülerin de ilgisini çekiyor. Havadan çekilen fotoğraflarda tarlaların geometrik düzeni ve uzanan sarı örtü kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Ayçiçeklerinin çiçek açtığı dönem, bölgedeki tarımsal üretimin yanı sıra Erzincan’ın doğal güzelliklerini de gözler önüne seriyor; görsel etkisi hem yerel hem de geçenlerle buluşarak mevsimin simgelerinden biri haline geliyor.

ERZİNCAN’DA AYÇİÇEĞİ TARLALARI SARININ TONLARIYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

ERZİNCAN’DA AYÇİÇEĞİ TARLALARI SARININ TONLARIYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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