Alpaslan'da çanak tarhana geleneği imeceyle canlanıyor

Alpaslan köyünde çanak tarhana mesaisi başladı

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde kış hazırlıkları kapsamında geleneksel çanak tarhana üretimi başladı. Köy sakinleri birbirine destek olarak devam ettirdikleri imece ile tarhana yapımını sürdürüyor; özel yöntemle şekillendirilen tarhana kurutularak saklanıyor.

tarhana yapım süreci:

Köyde hazırlıklar kazanlarda yoğurdun bir süre pişirilmesiyle başlıyor. Hazırlanan yoğurda sırayla tuz, hamur, yarma ve tereyağı ekleniyor ve elde edilen sıcak bulamaç bir süre dinlendiriliyor. Ardından köylüler elleriyle bulamaçı çanak şeklinde vererek güneşte kurutuyor. Kurutulmuş çanak tarhana uygun koşullarda 2 yıla kadar saklanabiliyor.

imece geleneği ve coğrafi işaret talebi:

Tarhana yapımı Alpaslan'da komşuların bir araya geldiği imece geleneğiyle yürütülüyor. Bu geleneği sürdürmekten memnun olduklarını söyleyen Şöhret Gözaydın, "Köyümüzde tarhana mesaisi başladı. Büyüklerimizden öğrendiğimiz bu geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Meliha Akça ise tarhanaya çanak şekli vermenin köylerine özgü olduğuna dikkat çekti.

Geleneksel lezzeti vurgulayan Ziya Celep, "Tarhana çorbasını içtiğinizi damarlarınıza kadar hissedersiniz. Kurusu 2 yıl kadar saklanabilir. Çanak tarhanamıza coğrafi işaret alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Köylüler, tarhananın kendine has üretim biçimi nedeniyle coğrafi işaret başvurusunun önemine işaret ediyor.

Köylüler, tarhana yapımında birbirlerine yardım ederek imece geleneğini yaşatmaya devam ettiklerini belirtti.

Amasya'da geleneksel ‘çanak tarhana' mesaisi başladı