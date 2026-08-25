çatıdaki minik misafir itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Erzincan'da çatıdaki kedi kurtarıldı

Erzincan'da bir apartman çatısında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde kurtarıldı.

ihbar ve hızlı müdahale:

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan bildirimle başlatıldı. İhbarda, Yavuz Selim Mahallesi 199. Sokak'taki bir apartmanın çatısında kedi bulunduğu ve aşağıya inemediği belirtildi. Bildirimin ardından itfaiye ekipleri kısa sürede adrese intikal etti.

kurtarma çalışması ve sonuç:

Ekipler çatıya çıkarak, mahsur kalan yavru kediyi bulunduğu yerden dikkatli bir şekilde alıp aşağıya indirdi. Kurtarma sırasında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; ekipler operasyonu güvenli şekilde tamamladı.

ERZİNCAN’DA ÇATIDAKİ KEDİ İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI