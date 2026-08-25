Dolar 48,0982 +0,06%
Euro 56,1043 +0,00%
Bist 14.501,49 -0,09%
Altın Gram 7.273,61 +0,12%
EUR/USD 1,1662 -0,05%
Brent Petrol 91,27 -0,98%
--°

çatıdaki minik misafir itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Erzincan Yavuz Selim Mahallesi 199. Sokak'ta apartman çatısında mahsur kalan yavru kedi, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle indirildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

çatıdaki minik misafir itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Erzincan'da çatıdaki kedi kurtarıldı

Erzincan'da bir apartman çatısında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde kurtarıldı.

ihbar ve hızlı müdahale:

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan bildirimle başlatıldı. İhbarda, Yavuz Selim Mahallesi 199. Sokak'taki bir apartmanın çatısında kedi bulunduğu ve aşağıya inemediği belirtildi. Bildirimin ardından itfaiye ekipleri kısa sürede adrese intikal etti.

kurtarma çalışması ve sonuç:

Ekipler çatıya çıkarak, mahsur kalan yavru kediyi bulunduğu yerden dikkatli bir şekilde alıp aşağıya indirdi. Kurtarma sırasında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; ekipler operasyonu güvenli şekilde tamamladı.

ERZİNCAN’DA ÇATIDAKİ KEDİ İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

ERZİNCAN’DA ÇATIDAKİ KEDİ İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gizlendiği adreste yakalandı: 26 yıl 15 gün cezası bulunan hükümlü teslim edildi
images

Bursa itfaiyesi temmuzda 1246 yangın ve 1337 kurtarma müdahalesiyle aktif kaldı
images

şehreküstü istasyonunda asansörde mahsur kalan iki genç itfaiye tarafından kurta...
images

Arsuz'da çöplük alevleri itfaiyenin hızlı operasyonuyla büyümeden söndürüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karaman'ın yeraltındaki traverten bahçesi İncesu Mağarası hafta sonlarını dolduruyor

baş dönmesi ve mide bulantısı kadınlarda kalp krizinin sessiz işareti olabilir

Türk akademisyen Nebraska-Lincoln'de elektrikli otonom ekim robotu geliştirecek

Devlet çiftçisinin kârı büyüyor: TİGEM 2026'da 1,6 milyar lira hedefliyor

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi