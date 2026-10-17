Parmak iziyle tespit: çalıntı araçta yakalanan kişi 20 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli çıktı

operasyon ve yakalama:

Adana'nın Pozantı ilçesi Kurtuluş Mahallesi D-750 Karayolu'nda ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, çalıntı olduğu bildirilen 60 NT 181 plakalı aracı tespit etti. Araçta bulunan ve üzerinde kimlik belgesi olmadığı belirtilen şahsın kimliğinin belirlenmesi amacıyla parmak izi incelemesi yapıldı.

Yapılan parmak izi incelemesinde şahsın B.Y. (56) olduğu belirlendi. Şüphelinin araç sürerken yakalandığı ve ilk tespitlerin ekipler tarafından sahada yapıldığı bildirildi.

adli süreç ve ceza:

Şahsın yapılan sorgulamasında, Eskişehir ve Samsun illerinde meydana gelen 5 ayrı dolandırıcılık suçundan dolayı toplam 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

ADANA’DA 5 AYRI DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN 20 YIL 8 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS, ÇALINTI ARAÇLA YOLDA GİDERKEN YAKALANDI.