Patates üretiminde verimi korumaya yönelik saha denetimleri sürüyor

Afyonkarahisar'da patates üretiminde saha denetimleri

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen saha çalışmaları, patates üretiminde verim ve kaliteyi korumayı, bitki gelişimini sağlıklı tutmayı ve hastalık-zararlı risklerini erken tespit etmeyi hedefliyor. Teknik personel ekipleri üretim alanlarında düzenli incelemeler yapıyor.

Denetimlerde hangi unsurlar değerlendiriliyor:

Kontroller sırasında bitkilerin genel gelişim durumu, hastalık ve zararlı varlığı ile yabancı ot yoğunluğu yerinde tespit ediliyor. Üretim alanlarının genel durumu ayrıntılı şekilde kayıt altına alınırken, sulama uygulamaları da uzmanlar tarafından değerlendiriliyor.

Üreticilere verilen teknik bilgiler ve uyarılar:

Saha ekipleri, özellikle aşırı sulamanın yumru kalitesi, bitki gelişimi ve hastalık oluşumu üzerindeki olumsuz etkileri konusunda üreticilere bilgilendirme yapıyor. Yapılan görüşmelerde doğru sulama, zararlı izlemesi ve yabancı ot yönetimi gibi uygulamaların önemi vurgulanıyor.

Yetkililer, patates üretiminde verim ve kalitenin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla saha kontrollerinin ve üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. Denetimlerin periyodik olarak sürdürülmesiyle erken müdahale ve üretim verimliliğinde artış hedefleniyor.

AFYONKARAHİSAR TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN PATATES ÜRETİMİNDE VERİM VE KALİTENİN KORUNMASI, BİTKİ GELİŞİMİNİN SAĞLIKLI ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEBİLMESİ VE ÜRETİM SÜRECİNDE KARŞILAŞILABİLECEK HASTALIK VE ZARARLILARIN ZAMANINDA TESPİT EDİLMESİ AMACIYLA SAHA KONTROLLERİ DEVAM EDİYOR.