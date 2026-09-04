Patenle Avrupa'dan Ankara'ya: rekor hedefi umuda dönüştü

yolculuk ve dönüşüm:

Almanya'nın Frankfurt kentinden 25 Temmuz 2026 tarihinde yola çıkan sporcu, başlangıçta dünya rekoru hedefiyle planladığı rotayı zamanla daha geniş bir misyona dönüştürdü. "Çocuklar için 4 bin 500 kilometre" sloganıyla yola çıkan Sağlam, yaklaşık 10 ülkeyi geçerek İpsala Gümrük Kapısı’ndan Türkiye'ye giriş yaptı ve kısa bir mola sonrası Keşan üzerinden İstanbul istikametine yeniden yola çıktı.

Yolculuğun fiziksel zorlukları ve 40 güne yakın süren etapların birikimi, onun için artık yalnızca bir rekor denemesi olmaktan çıktı. Sağlam, bu deneyimi insanları birbirine bağlayan, umut ve barış mesajı taşıyan bir girişime dönüştürdüğünü ifade etti.

yolculuğun amaçları:

Sağlam, sosyal medya üzerinden kurulan sanal ilişkilerin ötesine geçmeyi, farklı ülkelerden insanların gerçek bağlar kurmasını hedeflediğini söyledi. Kendi ifadeleriyle: "Benim amacım insanlara bir umut vermek, bir arada tutabilmek, barış kucaklaşmak için." Yolculuğu boyunca dünyanın çeşitli noktalarından gelen takipçi mesajları ve desteklerin, onun en büyük motivasyon kaynaklarından biri olduğu vurgulandı.

Başlangıçtaki rekor hedefi halen var olsa da, yolculuğun merkezi artık bu hedeften çok insanlara dokunmak, farklı kültürlerden insanları bir araya getirmek ve olumlu bir mesaj iletmek oldu.

çocuklar, spor ve çevre mesajı:

Projeyi başlarken kullandığı slogan doğrultusunda Sağlam, gençlere "kendinize inanın" çağrısında bulundu. Sporun okul yaşamıyla birlikte çocukların gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirten Sağlam, disiplin ve düzenli çalışmanın genç sporcular için hayati olduğunu söyledi. Ayrıca, birlikte çalıştığı antrenörü Mikail Yılmaz ile düzenledikleri kamplarda hem küçük yaşlardaki çocukların yetiştirilmesi hem de deneyimli sporcuların seviyelerinin yükseltilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Yolculuk sırasında geçtiği ülkelerde gözlemlediği çevre tutumuna da değinen Sağlam, çevre temizliğinin bireysel davranışlarla başladığını ve yerde görülen çöplerin toplanmasının başkalarına örnek olacağını söyledi. Bu yaklaşımı, yolculuğun taşıdığı sosyal mesajların bir parçası olarak öne çıkardı.

Türkiye'ye giriş anını seyahatinin en duygusal anlarından biri olarak tanımlayan Sağlam, Yunanistan sınırını geçip Türk topraklarına ulaştığında yeniden güç kazandığını belirtti: "En büyük hedeflerimden biri de Türk toprağına yetişmekti, gelmekti ve geldim. Enerjim yenilendi." Keşan'daki kısa molanın ardından Anıtkabir'e ulaşma hedefiyle İstanbul'a doğru yola devam ediyor.

Almanya'dan Ankara'ya patenli yolculuk