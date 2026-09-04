Patenle anıtkabir'e: 4 bin 500 kilometrelik barış ve umut rotası

Patenle başlayan yolculuk, Anıtkabir hedefi

Almanya'nın Frankfurt kentinden 25 Temmuz 2026'da hareket eden sporcu Mustafa Sağlam, "Çocuklar için 4 bin 500 kilometre" sloganıyla Anıtkabir'e ulaşmayı hedefleyerek yola çıktı. On ülke kat ederek devam eden rota, İpsala Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye girişle yeni bir evreye girdi ve Sağlam, Keşan'da bir mola verdi.

yolculuğun amacı:

Başlangıçta bir dünya rekoru denemesi olarak planlanan bu rota, Sağlam'ın ifade ettiği gibi zamanla farklı bir misyon kazandı. Artık yolculuğun merkezinde rekor değil; umut, dostluk ve barış yer alıyor. Sosyal medya üzerinden başlayan ilginin insani bağlara dönüşmesini amaçlayan sporcu, takipçilerinden gelen mesajların motivasyonunu artırdığını belirtiyor.

çocuklara ve spora vurgu:

Sağlam, projeyi çocuklara da bir çağrı olarak gördüğünü vurguluyor: gençlerin kendilerine inanmaları, disiplinli çalışmaları ve sporun hayatlarındaki yerinin güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor. "Bu sadece bir dünya rekoru değil, bu; çocuklar, insanlık, dostluk, barış ve umut için yapılan bir yolculuktur" sözleriyle hedefini özetleyen Sağlam, antrenör Mikail Yılmaz ile düzenlediği kamplarla hem küçük yaştaki sporcuları yetiştirmeyi hem de deneyimli atletleri üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

geçilen ülkeler ve çevre hassasiyeti:

Yaklaşık 4 bin 500 kilometrelik rotada on ülkeden geçen sporcu, yol boyunca farklı toplumların çevreye bakışını gözlemleme fırsatı buldu. Sağlam, çevre temizliğinin bireysel davranışlarla başladığını ve yerdeki çöplerin alınmasının başkalarına örnek olacağını belirterek çevre bilincine dikkat çekti.

Yolculuğun duygusal dönüm noktası ise Türkiye'ye giriş anı oldu. Yunanistan sınırını geçip Türk topraklarına ulaşmanın yorgunluğunu alıp enerjisini yenilediğini söyleyen Sağlam, "En büyük hedeflerimden biri de Türk toprağına yetişmekti, gelmekti ve geldim. Enerjim yenilendi" ifadelerini kullandı.

Keşan'daki mola sonrası Anıtkabir'de sona erdirmeyi planladığı rotası için yeniden İstanbul yönüne doğru hareket eden sporcu, yolculuğunu artık bir spor mücadelesi olmaktan çok, farklı ülkelerden insanların bir araya gelmesini sağlayan bir barış köprüsü olarak nitelendiriyor.

FRANKFURT KENTİNDEN 25 TEMMUZ 2026 TARİHİNDE YOLA ÇIKARAK 10 ÜLKE GEÇTİKTEN SONRA İPSALA GÜMRÜK KAPISI'NDAN TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPAN MURAT SAĞLAM KEŞAN'A ULAŞTI.