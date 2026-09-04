Çocuklara adanmış köy: Ekinlik Adası'nda Kalben atölyeleri

Bakan ziyaretinde çocuklarla atölye çalışmaları yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN) tarafından kurulan KALBEN Çocuk Köyünü ziyaret ederek devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi. Ziyaret, Balıkesir'in Marmara ilçesi Ekinlik Adasındeki program kapsamında başladı; Göktaş önce köy meydanında vatandaşlarla sohbet etti, ardından çocuk köyüne geçti.

Atölye programı ve katılımcılar:

Ziyarette Üsküdar Hasan Tan Çocuk Evleri Sitesinden programa katılan 24 çocukla buluşuldu. Çocuklar üç gruba ayrılarak sukulent dikimi ve saksı boyama, dostluk bilekliği yapımı ve tartolet süsleme atölyelerinde etkinlik gerçekleştirdi. Bakan Göktaş da atölyelere eşlik ederek çocuklarla sohbet etti ve yaptıkları çalışmaları inceledi.

Proje modeli ve iş birliğinin önemi:

Göktaş, KALBEN öncülüğünde kurulan çocuk köyünün oluşumuna Bakanlık olarak destek verdiklerini belirtti ve burada yürütülen faaliyetlerin çocukların sosyal beceri, akademik ve sanatsal gelişimine katkı sağladığını vurguladı. Ziyaret kapsamında verilen bilgiye göre devlet himayesindeki çocuklar adada üç hafta süren kamplarda doğa ve sanat odaklı programlara katılıyor.

Bakan, yaz boyunca 650 çocuğun bu tür etkinliklerden istifade ettiğini, projenin özellikle denizle teması olmayan ve İç Anadolu'dan gelen çocuklar için yeni deneyimler sunduğunu söyledi. Kamu ve sivil toplum kuruluşu iş birliğinin neler başarabileceğine işaret eden Göktaş, KALBEN'in koruyucu aileliği teşvik eden bir rol üstlendiğini ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılan protokoller kapsamındaki gönüllülük faaliyetlerinin çocukların yarınlarına yapılan kıymetli yatırımlar olduğunu ifade etti.

Göktaş ayrıca projenin çocuklara adanmış örnek bir model olduğunu, köy sakinlerinin de çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek bu tür öncü projelerin desteklenmeye devam edeceğini ve devlet ile sivil toplumun el birliğiyle çocuklara daha iyi yarınlar sunma kararlılığını yineledi. Bakan, bu çabaların Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürüleceğini kaydetti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, KORUNMA ALTINDA YETİŞEN GENÇLER VE KORUYUCU AİLE DERNEĞİ (KALBEN) TARAFINDAN OLUŞTURULAN KALBEN ÇOCUK KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ.