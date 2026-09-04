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Kaynaşlı'da aronya üretiminde hedef katma değerli ürünler

Kaynaşlı'da 5 dekarlık aronya bahçesinde, İyi Tarım Uygulamaları ile üretim kalitesi ve ürün çeşitliliğini artırıp katma değer hedefleniyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaynaşlı'da aronya üretiminde hedef katma değerli ürünler

Kaynaşlı'da saha incelemesi ve üretim değerlendirmesi

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı köyü'nde bulunan 5 dekarlık aronya bahçesinde üretim çalışmaları ve hasat aşamasını yerinde inceledi. Bahçenin işletmecisi Hüseyin Koç ile yapılan görüşmede aronya yetiştiriciliği, bakım uygulamaları ve hasat sürecine ilişkin detaylı bilgi alındı. Teknik ekip de bahçenin mevcut durumunu ve uygulanan yöntemleri değerlendirerek notlar aldı.

İyi Tarım Uygulamaları ve ürün çeşitliliği:

Bahçede uygulanan İyi Tarım Uygulamaları kapsamında hasat olgunluğuna ulaşan aronya örnekleri incelendi. Programda aronya meyvesinin yalnızca taze tüketim için değil, işlenerek farklı ürünlere dönüştürülmesi konusu da öne çıktı; üretimin işlenmesiyle elde edilecek katma değerin üretici gelirlerine katkı sağlayacağı vurgulandı. Teknik sunumlarda aronya bazlı şurup, kurutulmuş ürün ve diğer işlenmiş örnekler tanıtıldı ve işleme süreçlerinin pazarda rekabetçi sunuma nasıl dönüştürülebileceği değerlendirildi.

Kurumsal hedefler ve sürdürülebilir üretim:

Esra Uzun, aronya gibi alternatif ürünlerin ilimiz koşullarına uygunluğuna ve doğru üretim teknikleriyle yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti. Uzun, İyi Tarım Uygulamaları sayesinde hem kaliteli ve güvenilir ürün elde edildiğini hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sağlandığını belirtti. Ayrıca üretimin çeşitlendirilmesi ve ürünlerin işlenerek pazara katma değerli şekilde sunulmasının, bölge üreticilerinin ekonomik durumunu güçlendireceğini ifade etti.

İnceleme vesilesiyle yerinde görülen uygulamalar, bölgedeki diğer üreticilere örnek teşkil edecek şekilde planlanıyor. Program kapsamında teknik destek ve bilgi paylaşımıyla aronya üretiminin hem miktar hem de kalite açısından geliştirilmesi ve ürüne dayalı katma değerli ürünlerin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

DÜZCE’NİN KAYNAŞLI İLÇESİNDE 5 DEKARLIK ALANDA İYİ TARIM UYGULAMALARI KAPSAMINDA YETİŞTİRİLEN...

DÜZCE’NİN KAYNAŞLI İLÇESİNDE 5 DEKARLIK ALANDA İYİ TARIM UYGULAMALARI KAPSAMINDA YETİŞTİRİLEN ARONYA BAHÇESİNDE İNCELEMELERDE BULUNULDU. ÜRETİMDE KALİTE VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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