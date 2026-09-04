Eskişehir'de kırtasiye denetimleri sıklaştı, öncelik öğrenci güvenliği

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünleri satan işletmelerde kapsamlı denetimlere başladı. Denetimlerin amacı tüketicilerin korunması ve piyasa dengesinin sağlanması olarak açıklandı ve çalışmalar il genelinde aralıksız sürdürülüyor.

Denetim kapsamı:

Çalışmalar, zincir marketler ve kırtasiyeler başta olmak üzere perakende satış yapılan işletmeleri kapsıyor. Denetimlerde öncelikli olarak fiyat etiketleri ile kasa fiyatları arasındaki olası uyuşmazlıklar inceleniyor; işletmelere rehberlik ve bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca ürün güvenliğine yönelik kontrollerde CE işaretinin bulunup bulunmadığı, ürün etiketlerinde gerekli bilgilendirmelerin yer alıp almadığı ve imalatçı veya ithalatçı firma bilgilerinin eksiksiz olup olmadığı denetleniyor.

Uygulama süreci ve yetkili açıklamaları:

Denetimleri yerinde takip eden Eskişehir Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, Ticaret Bakanlığı talimatları doğrultusunda kırtasiye ürünlerinin satışına yönelik kontrollerin yaklaşık 20 gündür devam ettiğini belirtti. Kürkçü, yapılan incelemelerde fiyat etiketleriyle kasa arasındaki farkların tespit edildiği noktalar için gerekli işlemlerin ve bilgilendirmenin yapıldığını vurguladı.

Denetimlerde özellikle okul çantası, kalem çantası, kalemtıraş ve boyalar gibi öğrencilerin doğrudan kullandığı ürünlerin güvenlik etiketleri ve üretici/ithalatçı bilgileri üzerinde duruluyor. Yetkililer, çalışmaların yaklaşan 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi öncesinde tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumaya yönelik olduğunu ifade etti.

Eskişehir'deki denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü ve gerektiğinde diğer birimlerle koordineli olarak ürün güvenliği ve fiyat uygulamalarına ilişkin kontrollerin genişletileceği bildirildi.

ESKİŞEHİR TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.