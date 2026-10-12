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Patlayan lastik direksiyon hakimiyetini bozdu: şarampole yuvarlanan pikapta 1 yaralı

Diyarbakır-Silvan yolu Oğuzlar mevkiinde lastiği patlayan pikap kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı; kazada bir kişi yaralandı, hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:27

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Patlayan lastik direksiyon hakimiyetini bozdu: şarampole yuvarlanan pikapta 1 yaralı

kaza nasıl gerçekleşti:

Diyarbakır-Silvan karayolu Oğuzlar mevkiinde seyir halindeyken lastiği patlayan bir pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunanlardan 1 kişi yaralandı.

müdahale ve sevk:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

soruşturma başlatıldı:

Güvenlik güçleri ve ilgili birimler kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer kaza nedenini tespit etmeye yönelik çalışma yürütüyor.

YARALI, İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSLA SİLVAN DR. YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİNE SEVK...

YARALI, İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSLA SİLVAN DR. YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİNE SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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