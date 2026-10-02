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Pazar koşusu nedeniyle Bursa'da bazı ana arterlerde trafik düzenlemesi uygulanacak

4 Ekim Pazar günü düzenlenecek 13. Eker I Run nedeniyle Bursa'da 06.00-14.00 arasında bazı yollar kapatılacak; sürücülere alternatif güzergahlar önerildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Pazar koşusu nedeniyle Bursa'da bazı ana arterlerde trafik düzenlemesi uygulanacak

Bursa'da 4 Ekim Pazar günü uygulanacak trafik düzenlemesi

13. Eker I Run etkinliği kapsamında, 4 Ekim 2026 Pazar günü Bursa'da bazı güzergâhlarda trafik akışı geçici olarak düzenlenecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla yapılacak uygulama, organizasyonun güvenli biçimde yürütülmesi amacıyla 06.00-14.00 saatleri arasında devrede olacak. Yaklaşık 5 bin koşucunun katılması beklenen etkinlikte sürücülerin ulaşımda aksama yaşamamaları için alternatif rotaları tercih etmeleri öneriliyor.

42K maraton parkurunda kontrollü trafik akışı:

Maraton programındaki 42K yarışması, 4 Ekim Pazar günü saat 07.30'da başlayacak. Start, Uludağ Kurbağa Kaya Teleferik İstasyonu'ndan verilecek. Yarış güzergâhında, Uludağ Et Mangal (Kirazlı Köyü Sapağı) arasında Bursa'ya iniş yönünde kontrollü trafik sağlanacak; bu düzenleme maraton parkurunda 14.00'e kadar sürecek.

5K ve 15K parkurları ile şerit kapatma:

Eker Meydan'dan başlayacak 5K ve 15K koşuları nedeniyle Lefkoşe Caddesi ile devamındaki Bursa-Keles Yolu üzerinde saat 09.15 - 14.00 arasında trafik düzenlemesi olacak. Güzergâh üzerinde koşucular 7,5 kilometrelik noktaya ulaştıktan sonra, Doğancı Jandarma Karakolu'nun yaklaşık 100 metre Orhaneli yönünde bulunan noktadan geri dönecekler. Organizasyon süresince Çamlıca Kavşağı ile Bursa-Orhaneli Yolu'nun gidiş şeridi kapatılacak; trafik, karşı yöndeki şerit üzerinden çift yönlü sağlanacak. Bu süre zarfında Çamlıca Kavşağı Çamlıca Mahallesi giriş ve çıkışlarında kullanılamayacak.

Sürücüler için önerilen alternatif güzergâhlar:

Çamlıca Mahallesi'ne ulaşmak isteyen sürücülere FSM Bulvarı ve Beşevler Kavşağı güzergâhını tercih etmeleri öneriliyor. Lefkoşe Caddesi–Yıldırım Caddesi bağlantısındaki Beşevler Kavşağı trafiğe açık kalacak. Ayrıca İzmir, Mudanya ve Bursa yönlerine erişecek sürücüler için FSM Kavşağı kullanımının uygun olacağı bildirildi.

Organizasyon boyunca ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları en aza indirmek için sürücülerin duyurulan trafik düzenlemelerine uyması ve belirtilen alternatif güzergâhları kullanması önem taşıyor.

BURSA’DA 4 EKİM PAZAR GÜNÜ DÜZENLENECEK 13. EKER I RUN KOŞUSU NEDENİYLE BELİRLİ GÜZERGÂHLARDA SAAT...

BURSA’DA 4 EKİM PAZAR GÜNÜ DÜZENLENECEK 13. EKER I RUN KOŞUSU NEDENİYLE BELİRLİ GÜZERGÂHLARDA SAAT 06.00 İLE 14.00 ARASINDA TRAFİK DÜZENLEMESİ YAPILACAK. SÜRÜCÜLERİN ULAŞIMDA AKSAMA YAŞAMAMALARI İÇİN ALTERNATİF GÜZERGÂHLARI KULLANMALARI ÖNERİLİYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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