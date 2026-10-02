Esnafın tepkisiyle durdu: Şarkışla sanayi sitesinde yıkım bir ay ertelendi

Şarkışla belediyesinin yıkım kararı esnafın tepkisini çekti

Şarkışla Belediyesi'nin, Şarkışla Sanayi Sitesi'ndeki dükkanlara eklenen kaçak sundurmaların kaldırılması yönündeki uygulama girişimi, site içinde toplanan esnafın tepkisine neden oldu. Bugün planlanan yıkım çalışmaları öncesinde bir araya gelen esnaf, ortak bir basın açıklaması yaparak kararın uygulanmamasını talep etti.

Esnafın talepleri:

Ahmet Özer, Şarkışla Esnaf Odası Başkanı olarak yaptığı açıklamada, satışı yapılan parsellerin altyapı eksikliklerine dikkat çekti. Özer şöyle ifade etti: Geçtiğimiz dönemlerde sanayimizin büyüyebilmesi için satılan arsaların yol, su ve kanalizasyon hatları henüz yapılmamıştır. Gelişmekte olan sanayi esnafımız, yer problemine alternatif olarak ön sundurma ve yan kapatma gibi çözümler aramıştır. Birçok sanayi sitesinde bu tür alternatifler uygulanmaktadır; bunun en yakın örneği Sivas sanayi sitelerinde, bir örneği de Başkent’teki sanayi sitelerinde görülmektedir. Temennimiz; sanayide yer problemi henüz giderilemediği için mevcut yapıların yıkımının durdurulması, satılmış olan parsellerin altyapısı tamamlanarak bir an evvel sanayiye kazandırılması ve bu süre zarfında esnafımıza anlayış gösterilmesidir

Belediye müdahalesi ve süreç:

Belediye ekiplerinin uygulamayı başlatma niyeti, site içindeki esnafın itirazıyla karşılaşınca süreçte değişiklik yaşandı. Yetkililer, yaşanan tepkiler ve talep edilen altyapı çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla yıkım işlemlerinin bir ay ertelendiğini duyurdu. Erteleme kararı, tarafların görüşmeler yapması ve altyapı eksikliklerinin planlanması için zaman tanıma amacı taşıyor.

Oluşan gerilim, yerel yönetim ile esnaf arasında bir uzlaşı zemini arayışını gündeme getirdi. Esnaf, mevcut alanların düzenlenmeden yıkımların hayata geçirilmemesini isterken, belediyenin de imar ve ruhsat düzenlemeleri ile altyapı eksiklerini dikkate alarak adım atması bekleniyor. Taraflar arasında hafta içinde görüşme trafiğinin başlaması öngörülüyor.

ŞARKIŞLA ESNAF ODASI BAŞKANI AHMET ÖZER (ORTADA)