Ani sağanak, Çerkezköy caddesini göle çevirdi

mahallede su baskınları:

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağmur, ilçenin bazı noktalarında yoğun su toplanmasına neden oldu. Özellikle Kızılpınar Mahallesi Çerkezköy Caddesi boyunca su birikintileri görülürken, bazı bölümlerde su yüksekliği yer yer 50 santimetreye ulaştı.

Yağmur nedeniyle yollarda biriken sular araç ve yaya geçişini güçleştirdi. Cadde üzerinde suyun kapladığı alanlar, özellikle alçak kesimlerde ulaşımı engelledi ve bölgede kısa süreli kaygıya yol açtı.

sürücülerin yön değişikliği ve trafik etkisi:

Yolun büyük bir bölümünün su altında kalması sebebiyle çok sayıda sürücü alternatif güzergâhlara yöneldi. Bazı araç sürücüleri yükselen suya rağmen ilerlemeye çalışırken, pek çok kişi güvenli olduğunu düşündükleri yan yolları tercih etti. Bu durum trafikte zaman zaman aksamaların yaşanmasına neden oldu.

Su birikintileri ve yön değişiklikleri nedeniyle yetkililerce sürücülere dikkatli olmaları ve mümkünse yoğun yağış sırasında ana cadde yerine alternatif güzergâhları kullanmaları tavsiye edildi. İlçede yağışın etkisi geçene dek benzer olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

TEKİRDAĞ'IN ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ. SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKERKEN, BİRÇOK ARAÇ ALTERNATİF GÜZERGÂHLARA YÖNELDİ.