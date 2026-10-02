Dolar 49,1399 +0,13%
Euro 55,1950 -0,04%
Bist 12.253,33 +0,04%
Altın Gram 6.652,57 +0,20%
EUR/USD 1,1230 -0,13%
Brent Petrol 99,76 -2,49%
--°

Bayburt'ta yürüyüş ve sporla kuşaklar arası dayanışma güçlendirildi

Bayburt'ta 'Birlikte Yaş Alıyoruz' temasıyla düzenlenen yürüyüş ve spor etkinlikleri, yaşlıların sosyal katılımını ve kuşaklar arası dayanışmayı öne çıkardı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 13:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt'ta yürüyüş ve sporla kuşaklar arası dayanışma güçlendirildi

Bayburt'ta yürüyüş ve sporla kuşaklar arası dayanışma güçlendirildi

Dünya Yaşlılar Günü kapsamında 'Birlikte Yaş Alıyoruz' temasıyla düzenlenen etkinlikler, kent merkezinde gerçekleştirilen yürüyüş ve Saray Bahçesi'ndeki açık hava spor programıyla sürdü. Organizasyonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü üstlendi ve etkinliğe farklı yaş gruplarından vatandaşlar ile yaşlı bireyler katıldı.

etkinlik boyunca yürüyüş ve farkındalık:

Katılımcılar kent merkezinde yürüyerek günün anlam ve önemine dikkat çekti; yürüyüş boyunca hem görünürlük sağlandı hem de toplum içinde yaşlıların aktif rolü vurgulandı. Etkinlik, sokakları ve halka açık alanları kullanarak günlük yaşamda yaşlılara yönelik farkındalığı artırmayı hedefledi.

spor etkinlikleri ve kuşaklar arası etkileşim:

Yürüyüşün ardından Saray Bahçesi'nde gerçekleştirilen spor aktivitelerinde katılımcılar birlikte hareket etti, basit egzersiz ve oyunlarla hem fiziksel aktiviteye katılım sağlandı hem de sosyal bağlar güçlendirildi. Programda ayrıca yaşlı bireylerin deneyimlerinin genç kuşaklara aktarılmasının önemi üzerinde duruldu; bu yaklaşım, kuşaklar arası dayanışmanın somut bir uygulaması olarak öne çıktı.

Gün, birlikte yapılan etkinliklerin ardından katılımcıların ortak zaman geçirmesi ve karşılıklı paylaşım ile sona erdi. Etkinlik, yaşlıların sosyal hayata aktif katılımını teşvik etme ve toplumsal dayanışmayı artırma hedeflerini pekiştirdi.

BAYBURT’TA &#039;DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ&#039; DOLAYISIYLA YÜRÜYÜŞ VE SPOR ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

BAYBURT’TA 'DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ' DOLAYISIYLA YÜRÜYÜŞ VE SPOR ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kalbe dair farkındalık: Memorial'da uzmanlar ve ünlüler 'Kalpten Sohbetler' için...
images

Binlerce kişi yağmura rağmen TEKNOFEST Güneydoğu için Şanlıurfa'ya akın etti
images

Tatvan'ı saran sis hayatı yavaşlattı
images

Sinop'ta Uğur Mumcu Meydanı'nda erken teşhise vurgu yapıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muhtarın müdahalesiyle sıcak asfaldan kurtarılan şahin doğaya salındı

Genç sanat projeleri görünürlük kazanıyor: 12. güncel sanat proje yarışması sonuçlandı

Kalbe dair farkındalık: Memorial'da uzmanlar ve ünlüler 'Kalpten Sohbetler' için toplandı

Nilüfer Belediyespor yeni sezon öncesi birlik mesajı verdi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı