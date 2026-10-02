Bayburt'ta yürüyüş ve sporla kuşaklar arası dayanışma güçlendirildi

Dünya Yaşlılar Günü kapsamında 'Birlikte Yaş Alıyoruz' temasıyla düzenlenen etkinlikler, kent merkezinde gerçekleştirilen yürüyüş ve Saray Bahçesi'ndeki açık hava spor programıyla sürdü. Organizasyonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü üstlendi ve etkinliğe farklı yaş gruplarından vatandaşlar ile yaşlı bireyler katıldı.

etkinlik boyunca yürüyüş ve farkındalık:

Katılımcılar kent merkezinde yürüyerek günün anlam ve önemine dikkat çekti; yürüyüş boyunca hem görünürlük sağlandı hem de toplum içinde yaşlıların aktif rolü vurgulandı. Etkinlik, sokakları ve halka açık alanları kullanarak günlük yaşamda yaşlılara yönelik farkındalığı artırmayı hedefledi.

spor etkinlikleri ve kuşaklar arası etkileşim:

Yürüyüşün ardından Saray Bahçesi'nde gerçekleştirilen spor aktivitelerinde katılımcılar birlikte hareket etti, basit egzersiz ve oyunlarla hem fiziksel aktiviteye katılım sağlandı hem de sosyal bağlar güçlendirildi. Programda ayrıca yaşlı bireylerin deneyimlerinin genç kuşaklara aktarılmasının önemi üzerinde duruldu; bu yaklaşım, kuşaklar arası dayanışmanın somut bir uygulaması olarak öne çıktı.

Gün, birlikte yapılan etkinliklerin ardından katılımcıların ortak zaman geçirmesi ve karşılıklı paylaşım ile sona erdi. Etkinlik, yaşlıların sosyal hayata aktif katılımını teşvik etme ve toplumsal dayanışmayı artırma hedeflerini pekiştirdi.

BAYBURT’TA 'DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ' DOLAYISIYLA YÜRÜYÜŞ VE SPOR ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ