Kronik faranjitte neden aranmalı: antibiyotik tuzağına düşmeyin

Uzayan boğaz şikâyetlerinde ilk adım doğru tanı koymak

Özel Ümit Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Sevilay Aynacı, kronik faranjit konusunda toplumda yaygın olan yanlış inanışların hastalığın gereksiz uzamasına ve ilaç israfına neden olduğunu belirtiyor. Aynacı, kronik faranjitin çoğu zaman bakteriyel bir enfeksiyon kaynaklı olmadığını vurgulayarak tedavide asıl hedefin hastalığa yol açan nedenin belirlenmesi olması gerektiğini ifade etti.

Kronik faranjitin yaygın tetikleyicileri:

Aynacı'ya göre kronik faranjit genellikle tek bir enfeksiyon sonucu ortaya çıkmaz. Sigara kullanımı, hava kirliliği, mide reflüsü (özofagofarinkal reflü), alerjik reaksiyonlar, kronik sinüzite bağlı geniz akıntısı ve ağızdan nefes alma gibi faktörler boğaz mukozasını sürekli tahriş ederek şikâyetlerin kronikleşmesine yol açabiliyor. Bu nedenlerin ayrıntılı sorgulanması ve gerekiyorsa ilgili testlerle araştırılması hastanın kalıcı düzelmesi için şarttır.

Antibiyotikle tamamen geçer inanışı neden yanlış:

Bir diğer yaygın yanılgı ise kronik faranjitin otomatik olarak antibiyotikle tedavi edilmesi gerektiği yönünde. Op. Dr. Aynacı, kronik faranjitin çoğu zaman bakteriyel bir etkenle ilişkili olmadığını, dolayısıyla gerekmedikçe antibiyotik kullanımının fayda sağlamayacağını söylüyor. Antibiyotikler yanlış veya gereksiz kullanıldığında yan etki riski ve direnç gelişimi gibi sorunlara neden olabilir.

Belirtiler ve ne zaman uzman görüşü alınmalı:

Kronik faranjit genellikle boğazda yanma, kuruluk, gıcık hissi ve sürekli boğaz temizleme ihtiyacı gibi yakınmalarla kendini gösterir. Bu belirtiler hastalarda kaygıya yol açabilir; bu nedenle uzun süren veya giderek kötüleşen şikâyetlerde hastaların kendi kendine ilaç kullanmak yerine kulak burun boğaz uzmanına başvurmaları gerektiği vurgulanıyor. Uzman değerlendirmesi, altta yatan nedenin tespit edilmesini ve hedefe yönelik tedavi planını mümkün kılar.

Tedavide temel yaklaşım: nedene yönelik çözüm

Kronik faranjitte kalıcı iyileşme için öncelik altta yatan nedenin ortadan kaldırılmasına verilmelidir. Bu, yaşam tarzı değişikliklerini (sigara bırakma, reflü kontrolü, çevresel tahriş edicilerden uzak durma) ve alerji ya da sinüzit gibi var olan durumların tedavisini içerebilir. Op. Dr. Aynacı, özellikle yaşam tarzı düzenlemelerinin önemine dikkat çekerek gereksiz ilaç kullanımından kaçınılmasını ve uzun süren boğaz şikâyetlerinde uzmana başvurulmasını önerdi.

ÖZEL ÜMİT HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI OP. DR. SEVİLAY AYNACI