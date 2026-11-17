Pazarcıların sabah ritüeli Mudurnu pazarında hayat buluyor

Bolu’dan sabahın ilk saatlerinde yola çıkan pazarcı esnafı, Mudurnu pazarında tezgahlarını kurduktan sonra birlikte kahvaltı yapma geleneğini sürdürüyor. Çoğu esnaf evde kahvaltı yapmaya vakit bulamıyor; bunun yerine tezgahların arasında kurulan sofralarda zeytin, domates, biber ve kendi hazırladıkları menemenle güne başlıyorlar.

Hazırlık ve yolculuk:

Esnaf, genellikle 04.00 civarında uyanıp 05.00 civarında Bolu’dan hareket ediyor. Pazarcılar yaklaşık 05.45’te Mudurnu’ya ulaşıyor, araçlarından ürünleri indirip tezgahlarını düzenledikten sonra ortak kahvaltı için bir araya geliyor. Bu düzen, ekip çalışmasını kolaylaştırıyor ve satış öncesi sohbetlerle günün planını belirlemelerine olanak tanıyor.

Kahvaltının önemi ve davet:

Pazarcı Mehmet Karadayı, geleneklerinin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını vurguluyor. Karadayı, "Mudurnu’nun pazarına uzun yıllardır geliyoruz. Buraya erken gelmemizin sebebi, bütün esnaf arkadaşlarımızla gece saat 04.00’te kalkmamız. Saat 05.00 gibi Bolu’dan çıkıyoruz, sabah 05.45 gibi buradayız. Sabah erken kalktığımız için evde kahvaltı yapma şansımız yok. Buraya geliyoruz, mallarımızı indiriyoruz, tezgahlarımızı kuruyoruz. Malzemelerimizi tezgahlarımızın üzerine çıkarttıktan sonra buradaki esnaf arkadaşlarla beraber topluca kahvaltı yapıyoruz." diye konuştu.

Karadayı, ortak sofranın atmosferini şöyle özetliyor: "Buradaki kahvaltı inanın açık hava restoranı gibi. Burada kahvaltıdan aldığımız zevki normal bir vatandaş 5 yıldızlı otele gitse bu kadar lezzet, bu kadar haz alamaz." Esnaf, görüntüler yayınlandığında izleyicilerin de orada kahvaltı yapmak istediğini söyleyerek ziyaretçilere davet çıkardı: "Gelsinler, burada hep beraber kahvaltı yapalım."

Mudurnu’nun sakinleri ve esnafıyla kurdukları ilişkiden memnun olduklarını ifade eden Karadayı, ilçeyi ziyaret etmeye çağırıyor ve Mudurnu’yu "şirin ve güzel bir ilçe" olarak tanımlıyor. Bu sabah ritüeli, bölge pazarının sadece ticari değil aynı zamanda sosyal bir buluşma alanı olduğuna işaret ediyor.

BOLU'DAN SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE YOLA ÇIKARAK MUDURNU PAZARINA GELEN PAZARCI ESNAFI, TEZGAHLARINI KURDUKTAN SONRA BİRLİKTE KAHVALTI YAPIYOR.