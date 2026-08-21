Dolar 48,0594 +0,15%
Euro 56,2077 +0,24%
Bist 14.489,82 +0,65%
Altın Gram 7.159,58 +1,36%
EUR/USD 1,1690 +0,08%
Brent Petrol 93,96 +0,19%
--°

Pazaryeri'nde 'yeşil altın' şerbetçiotu tarlalarda hasatla buluştu

Pazaryeri'nde 'yeşil altın' olarak bilinen şerbetçiotu hasadı başladı; üretim gıda, ilaç, kozmetik ve içecek sektörlerine katkı sağlarken üreticiler maliyet ve verim kaygısı taşıyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Pazaryeri'nde 'yeşil altın' şerbetçiotu tarlalarda hasatla buluştu

Pazaryeri'nde 'yeşil altın' şerbetçiotu hasadı başladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yalnızca burada yetişen ve üreticiler tarafından 'yeşil altın' diye anılan şerbetçiotu için tarlalarda yoğun bir hasat mesaisi başladı. İçecek başta olmak üzere tıp, gıda ve kozmetik sektörlerinde kullanılan bitki, hem ilçenin hem de ülke ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor.

Tarihçe ve üretimin yaygınlaşması:

Türkiye'de şerbetçiotu üretimine resmi olarak 1955 yılında başlandı. Pazaryeri'nde bu bitkinin yetiştirilmesi için ilk çalışmalar 1965 yılında yapıldı; bölgenin iklim ve toprak koşullarının uygunluğu görülünce üretim 1973'ten itibaren ilçede hızla yaygınlaştı. O günden beri şerbetçiotu, Pazaryeri tarımının ayrılmaz bir parçası haline geldi ve ilçeyle özdeşleşti.

Hasat ve ekonomik boyut:

Hasat döneminde tarlalarda çalışan üreticiler topladıkları şerbetçiotunu işlenmek üzere fabrikalara gönderiyor. Geçtiğimiz aylarda açıklanan 2026 alım fiyatları aroma cinsinde 122 TL, diğer cinslerde ise 100 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlandırma, yerel üretimin sürdürülmesinde belirleyici olsa da üreticiler için maliyetlerdeki artış ve verim dalgalanmaları kaygı yaratıyor.

Üreticiler yıl boyunca büyük emek veriyor; tarlada el emeği yoğunluklu çalışma, hasat zamanında komşuların da katıldığı ortak bir mesaiye dönüşüyor. Toplanan ürünler, ekonomiye kazandırılmak üzere çeşitli sektörlere yönlendiriliyor.

Üreticilerin talepleri ve yerel görüşler:

Dereköy'de üretim yapan 57 yaşındaki Gülay Karyel, bu yıl tarladaki verimin geçen yıllara göre düşük olduğunu belirtiyor ve işçi ile gübre maliyetlerinin arttığını vurguluyor. Karyel, "Çocukluğumdan beri bu ürünü ekiyoruz, babam da çok yapardı. Bu sene verim önceki senelere göre çok iyi değil" diyerek üreticilerin karşılaştığı ekonomik zorluklara dikkat çekti. Kendi tarlasından "Brewers Gold" ve "Aroma" çeşitlerini sırasıyla hasat ettiklerini aktardı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise hasat sezonunu başlatırken bölgedeki şerbetçiotunun diğer denemelere rağmen yalnızca Pazaryeri'nde tutunduğunu hatırlattı. Tekin, bitkinin endemiğe yakın bir yere sahip olduğunu, gıda ve ilaç sanayilerinin yanı sıra ilçede geliştirilen şerbetçiotu kolonyası gibi ürünlerle katma değer yaratıldığını söyledi. Belediye, AR-GE çalışmalarıyla kullanım alanlarını genişletmeyi hedefliyor.

Hasatla birlikte hem tarlalarda hareketlilik artıyor hem de yerel ekonomiye katkı sürüyor; ancak üreticilerin maliyet ve verimle ilgili endişeleri çözülmeden sürdürülebilir büyüme zorluğu devam ediyor.

PAZARYERİ İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN VE ÜRETİCİLER TARAFINDAN &#039;YEŞİL ALTIN&#039; DİYE ADLANDIRILAN...

PAZARYERİ İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN VE ÜRETİCİLER TARAFINDAN 'YEŞİL ALTIN' DİYE ADLANDIRILAN ENDÜSTRİYEL BİTKİ ŞERBETÇİOTUNDA HASAT BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bandırma borsasında 2026 ayçiçeği sezonu açıldı
images

Sadıkoğlu yeniden aday: MTSO üyelerine hizmete talip
images

Endüstriyel yemekte güven ve süreklilik rekabetin yeni ölçütü
images

Ordu’da tarım makineleri parkı paletli biçerdöverle güçleniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Anmal yeniden başkan seçildi: Sağlık-Sen Şırnak'ta birlik vurgusu

Keçiörengücü'ne mozambikli sol kanat: Alcidio Raice kadroya katıldı

Mandalinci Bodrum'da Peksimet ve Bahçelievler projelerini sahada değerlendirdi

Uluslararası Turkish Open karate turnuvası İstanbul'da başladı

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız