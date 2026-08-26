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Pendik'te ani manevra konteyneri savurdu, yaşlı adam ve torunu yaralandı

Pendik'te arkadan gelen sürücünün yayayı görmeyip ani manevra yapması sonucu çöp konteynerine çarpması, kaldırımda bulunan yaşlı adam ve torununu yaraladı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Pendik'te ani manevra konteyneri savurdu, yaşlı adam ve torunu yaralandı

Pendik'te yaya geçidinde kaza: olay anı kamerada

Olay, 24 Ağustos günü Pendik Ankara Caddesi üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. İddialara göre bir araç yaya geçidinde durup yayaya yol verirken, arkadan gelen başka bir sürücü yayayı fark etmeyince ani bir manevra yaptı ve aracını çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle konteyner savrularak kaldırımda bulunan bir yaşlı adam ile torununa çarptı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Görgü tanıklarının anlattığına göre ilk araç yayaya yol vermek için durdu. Arkadan gelen sürücü yayayı görmediği için yayaya çarpmamak amacıyla direksiyonu kırdı; bu manevra sonucunda araç çöp konteynerine çarptı ve konteyner kaldırıma savrularak yayaların üzerine düştü. Kazada yaşlı adamın iki ayağının da kırıldığı bildirildi.

görgü tanığının ifadeleri:

Görgü tanığı Turgut Özkara olay anını anlatarak, yaya geçidinde bir aracın durduğunu, diğer şeritte arkadan gelen sürücünün yayayı görmediğini ve yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdığını söyledi. Özkara, direksiyonun kırılmasıyla aracın konteynere vurduğunu ve konteynerin de yaya yolundan geçen yaşlı adam ile çocuğa çarptığını belirtti.

benzer olayın varlığı ve müdahale:

Olay sonrası ihbar üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve bölgede inceleme yapıldı. Görgü tanıklarına göre, yaklaşık bir hafta önce aynı bölgenin karşı tarafında yine yayaya yol verme sırasında arkadan gelen bir motosikletin duramayarak bir kadına çarptığı benzer bir olay yaşanmıştı. Polis olayla ilgili tutanak tuttu ve soruşturma başlatıldı.

PENDİK&#039;TE YAYA GEÇİDİNDE YAYAYA YOL VEREN ARACI FARK ETMEYEN BAŞKA BİR SÜRÜCÜ, YAYAYA ÇARPMAMAK...

PENDİK'TE YAYA GEÇİDİNDE YAYAYA YOL VEREN ARACI FARK ETMEYEN BAŞKA BİR SÜRÜCÜ, YAYAYA ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYON KIRINCA ÇÖP KONTEYNERİNE ÇARPTI. KONTEYNERİN SAVRULMASIYLA KALDIRIMDA BULUNAN YAŞLI ADAM VE TORUNU YARALANIRKEN, İLGİNÇ KAZA SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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